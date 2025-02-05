Відповідне рішення ухвалив суд на Рівненщині.

В Україні водія вперше тимчасово позбавили прав на керування автомобілем через порушення правил військового обліку.

Як повідомляє Опендатабот, відповідний позов ТЦК 22 січня задовольнив Кузнецовський міський суд Рівненської області.

"Водія вперше тимчасово обмежили у праві керування транспортними засобами через порушення правил військового обліку – допоки він не виконає вимоги ТЦК або ж як ця вимога не буде відкликана", - зазначається у повідомленні.

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У рішенні суду вказується, що чоловік відповідно до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" зобов’язаний був уточнити свої облікові дані у встановлений законом строк, проте не зробив цього.

Також звертається увага, що наразі багато таких справ в судах не розглядають, оскільки відмовляють ТЦК через несплату судового збору. Так, пошуковик по судовому реєстру "Бабуся" показав щонайменше 41 судову справу (7 – у листопаді 2024 року та 34 – у грудні), пов’язану з обмеженням права на керування авто через порушення правил військового обліку.

"ТЦК як державні органи могли просто не закласти у кошторис фінанси на сплату судового збору за такими позовами – адже нововведення в законодавство про мобілізацію відбулись в середині 2024 року. Варто розуміти, що ця ситуація тимчасова – тож вже у 2025 році така стаття витрат мала б з’явитися в бюджетах ТЦК, відповідно, й збільшаться шанси на успіх в судах", — пояснила адвокатка Валентина Слободянюк.

Вона зауважила, що обмеження у праві керування автомобілем не є нововведенням для наших громадян. Наприклад, такий захід впливу активно практикують державні та приватні виконавці щодо боржників по аліментах. Звертається увага, що судові рішення у таких справах повністю знеособлені — у них не зазначаються сторони процесу, що не дає можливості перевірити на наявність справи щодо себе.

На цей час українці можуть дізнатися, чи є проти них подібні позови, лише через судові послуги у додатку "Дія" або ж у електронному кабінеті системи "Єсуд".

Мобілізація в Україні

В Україні діє військовий стан і триває загальна мобілізація чоловіків віком 25-60 років. Всі військовозобов’язані мають перебувати на обліку та з’явитись до ТЦК у разі отримання повістки. Згідно з законодавством, у випадку ухилення від служби громадяни можуть отримати покарання – штраф за неявку до ТЦК, блокування рахунків і навіть ув’язнення. Щодо тих, хто ухиляються від мобілізації, засобом впливу може бути позбавлення через суд водійських прав.

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