Самостійно ТЦК та СП вилучити посвідчення водія не можуть.

У Міністерстві оборони пояснили, чи можуть позбавляти військовозобовʼяханих громадян права на керування транспортним засобом у разі невиконання передбачених законом обовʼязків.

Так, самостійно ТЦК та СП вилучити посвідчення водія не можуть, кажуть у відомстві. Проте у разі невиконання обов’язків військовозобов’язаним, ТЦК та СП можуть подавати позов до суду з приводу тимчасового обмеження громадян України у праві керування транспортним засобом під час мобілізації.

"Суд прийматиме рішення щодо позбавлення права керування транспортним засобом", – наголошує відомство.

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При чому рішення суду у таких справах підлягають негайному виконанню. Якщо ж людина оновила дані, її право на керування транспортним засобом мають повернути.

"Наступного дня після оновлення даних, якщо це було передбачено вимогою, ТЦК та СП надсилає повідомлення про це до виконавчої служби. Обмеження у праві керування транспортним засобом під час мобілізації знімає виконавча служба", – пояснили в Міноборони.

Мобілізація в Україні

Як відомо, через повномасштабне вторгнення РФ в Україні діє правовий режим воєнного стану. Усі військовозобовʼязані громадяни віком від 18 до 60 років мають перебувати на обліку за актуальним місцем проживання. Якщо ж людина є переселенцем, то вона має стати на облік за новим місцем тимчасової реєстрації протягом 7 днів з моменту реєстрації як ВПО.

Кілька місяців тому в Україні почав працювати додаток "Резерв+", де до середини червня військовозобовʼязані мали оновити свої дані. З 18 травня "виконали свій обов'язок" близько 5 мільйонів українців, розповіли у Міноборони.

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