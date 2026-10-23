Марта Гичко

Під вилучення потрапили три види ковбаси, а покупців закликають перевіряти номер партії та не вживати потенційно небезпечний продукт.

У трьох видах польської салямі виробництва Bell Polska виявили бактерію Listeria monocytogenes, яка може спричинити небезпечну інфекцію – лістеріоз. Польські санітарні служби повідомили про вилучення продукції з магазинів, а українських споживачів закликають перевіряти маркування ковбаси. Про це повідомила Головна санітарна інспекція Польщі (GIS).

Небезпечну бактерію виявили під час лабораторного дослідження зразків одного з продуктів. Вилученню підлягає салямі в упаковках вагою 250 грамів із номером партії 11061.

Йдеться про три види продукції:

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Salami musli – термін придатності до 3 січня 2027 року;

Salami z pieprzem – термін придатності до 1 січня 2027 року;

Salami meksykańskie – термін придатності до 1 січня 2027 року.

Чим небезпечна заражена ковбаса

Виробник під контролем польських служб уже вилучає відповідну продукцію з продажу. Споживачам рекомендують уважно перевіряти упаковки та не вживати салямі із зазначеної партії.

Якщо після вживання продукту з’явилися симптоми захворювання, необхідно негайно звернутися до лікаря.

Бактерія Listeria monocytogenes спричиняє лістеріоз – інфекційне захворювання, яке може мати тяжкий перебіг. Особливу небезпеку воно становить для вагітних жінок, людей похилого віку та осіб із послабленим імунітетом.

На що звернути увагу українцям

За наданою інформацією, продукція цього виробника реалізується також у деяких українських супермаркетах. Тому покупцям в Україні радять перевіряти назву продукту, вагу упаковки, номер партії та термін придатності.

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Якщо у вас є салямі Bell Polska вагою 250 грамів із номером партії 11061, не вживайте її в їжу.

Водночас у наданому повідомленні не уточнюється, чи підтверджено надходження саме зараженої партії до українських магазинів.

Як роблять справжню салямі

Як повідомляв УНІАН, ковбаса салямі виготовляється довше, ніж низка інших ковбасних виробів, тому може коштувати дорожче. Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології м'яса та м'ясних продуктів Національного університету харчових технологій Василь Пасічний розповів УНІАН, у чому полягає особливість салямі, як її виготовляють та чи можна назвати цей продукт корисним.

Салямі відрізняється від інших ковбас тим, що цей виріб передбачає керовану ферментацію. Ця ковбаса буває сирокопчена, сиров’ялена та варено-копчена. Деталі - в матеріалі.

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