Небезпечне таксі

Історія з таксистом, який кількома ударами вбив пішохода після конфлікту з ним, вже кілька днів обговорюється в соцмережах. Та насправді проблема пасажирських перевезень за допомогою таксі – набагато ширша. Чи впевнені ви, сідаючи в автівку навіть всесвітньовідомого оператора, що доїдете цілі й неушкоджені? Чи хтось взагалі відповідає за вашу безпеку?

Убер – американський оператор таксі, працює в Україні з 2015 року. Свого часу він обвалив ціни на ринку перевезень, став найпопулярнішим сервісом з виклику таксі в Україні. Разом з ним на українському ринку працюють Уклон, Болт та інші. Останнім часом мережу заполонили відео, на яких водії цих сервісів створюють жахливі ДТП, б’ють жінок та наражають на небезпеку людей навколо. Що відбувається? Аби з’ясувати це, «Гроші» попросили свого агента Івана влаштувався в один зі столичних автопарків та підключитися до Убера.

За фахом наш герой – промисловий альпініст. Робота непогано оплачувана, але сезонна. Тому кожної зими Іван таксує – треба годувати сім’ю. А тут ще реклама попалася приваблива.

«Я побачив рекламу в соцмережах. Та і на машинах багато – наліпки – на них написано, до 51 тисячі заробляй», - розповідає Іван «Грошам».

Зателефонувавши, Іван поспілкувався з «приємною дівчиною». Вона розповіла, що в київському автопарку «Оазис» - найкращі умови по столиці. Там Івану видали новий «Рено Логан» та підключили до Уберу.

Отже, почалися робочі будні.

«Щойно підключив програму, відразу ж прилетіло замовлення. Відразу», - розповідає він.

А поки Іван намагається заробити 51 000 на місяць, «Гроші» спілкуються з киянином Максимом. Два тижні тому чоловік викликав таксі з метро «Позняки» на Троєщину. Доїхав нормально.

«Вийшов з машини, після чого не встиг забрати свій рюкзак. Водій поїхав», - розповідає Максим.

Він знайшов номер водія та зателефонував йому. Під час розмови водій почав розпитувати, що саме було в рюкзаку. За словами Максима, там був гаманець з водійським посвідченням, з картками, а також ноутбук. Однак водій таксі, схоже, речі повертати не збирався.

«Почав вимагати 3-4 тисячі. Мовляв, ви ж розумієте, вам так просто ноутбук ніхто не віддасть, повинна бути якась винагорода», - розповідає Максим.

Хлопець погодився на 4 тисячі гривень винагороди. Але після цього водій Уберу вирішив, що цього замало…

Максим поїхав у центральний офіс Уберу в Києві. «Там мені сказали, що якщо я хочу написати заяву в Убер, то можу це зробити за адресою в Амстердамі», - розповідає хлопець.

Чоловік самостійно відшукав сторінку водія у соцмережі та зробив пост про цей випадок. Але… водій не втратив своє місце роботи. І продовжує возити пасажирів.

Невже ніхто не слідкує за тим, хто сідає за кермо автівки з логотипом всесвітньовідомого сервісу?

Автор цього матеріалу теж намагається влаштуватися в Убер, не встаючи з-за робочого столу. «Заходжу на сторінку компанії та створюю заявку. За годину на мій номер вже телефонують», - розповідає агент «Грошей» Олександр Іваницький.

В телефонній розмові ставлять кілька питань. Чи все в нормі з автомобілем та страховкою? А також просять переслати поштою водійське посвідчення, техпаспорт, страхування та фото профілю. Особистої зустрічі не потрібно. І можна возити пасажирів від імені поважної американської компанії. А хто ця людина, яка буде відповідати за безпеку пасажирів, в якому стані автомобіль, - це роботодавця анітрохи не цікавить…

Тим часом агент «Грошей» Іван катається в Убері як водій новенького «Рено Логан», наданого автопарком «Оазис». Хоче відразу заробити побільше. Але менеджер автопарку повідомив йому неправильний пін-код на паливну картку.

«По дорозі в Бориспіль в мене закінчився газ в машині. Я заїхав на заправку. Спробував заправитися. Ввів неправильно три рази пін-код. Картку заблокувало. Я з особистих коштів заправив газ і поїхав додому», - розповів він «Грошам».

На другий день виникли проблеми з «новеньким» авто: «В машині був якийсь сівший акумулятор. Коли отримав замовлення і хотів поїхати, не зміг завести авто», - каже Іван.

Наприкінці за три дні в нього вийшло 150 кілометрів пробігу без пасажира. Тож за цей пробіг з чоловіка вирахували 1300 гривень. Та й це ще не все! Забрали також 2000 гривень залогових. «Вийшов у мене баланс – мінус 1000 гривень», - розповів він «Грошам».

Іншими словами, за три дні роботи чоловік не те, що не заробив, а ще й лишився винен 1000 гривень.

Втім, Іван не здався. І на наступному тижні, при плані автопарку в 11 тис гривень на тиждень, заробив 11,5 тис гривень. При такому розкладі водій отримує 50 відсотків каси. Тобто 5,5 тисяч. Виходить, звісно, не 50 тис на місяць. Але вже щось.

Та найцікавіше очікувало Івана на наступному, третьому тижні роботи. Чоловік розповів «Грошам», що відчуває тотальну втому, постійно не виспаний. «Не уявляю, як люди в такому жорсткому режимі працюють місяцями», - каже він.

За його словами, як виконувати план автопарку – не розуміє. Руки опускаються. «На третьому тижні я наче увімкнув режим «бомбила». Щоб виконати план, не вистачає часу навіть помити машину», - розповідає Іван.

І головне – чоловік став ловити себе на тому, що свідомість інколи… просто відключається: «Їду, їду, і раптом… їду вже між рядами. Пасажири страху не знають, їдуть собі, дивляться в телефони. Вони не дивляться на водіїв, що вони заморені».

Іван розуміє, що робота в такому ритмі далі неможлива. Адже тижнями працювати по 16 годин на добу - це жах. «За 17 поїздок за добу я заробив 1250 грн. Очі злипаються. Не можу. Чесно», - каже він.

Отже, в гонитві за прибутком адміністрація автопарку не слідкує, аби водії своєчасно відпочивали. Навпаки, встановила такий план, який примушує водія працювати по 16 годин на добу. Фактично, штовхає його на злочин.

Наступного дня Іван показує нам своє авто, в якому немає аптечки, немає запаски, нічого немає. Та оголошує своє рішення що до подальшої роботи в цьому таксі: «Вирішив, що більше не хочу ні себе, ні пасажирів наражати на небезпеку тим, що маю працювати дуже багато, майже засипати за кермом».

Але Іван – один з небагатьох, хто відмовляється від такої роботи. Як результат – десятки відео в мережі про те, як водії таксі поводять себе з клієнтами. Один з останніх випадків – відома блогерша та фітнес-тренерка Валерія В’юшина виклала в мережу фрагменти свого спілкування з водієм таксі Уклон. З її слів, водій відмовився завезти її у двір будинку.

Після таких випадків ображені пасажири намагаються поскаржитися на водія у службу таксі. Та відкривають для себе цікаві пункти угоди, яку вони фактично приймають, завантажуючи додаток Убер (схожі пункти є в додатках Болт, Уклон та інших так званих інформаційних служб таксі): «Компанія Убер не несе відповідальності за тілесні пошкодження. Або матеріальні збитки, пов’язані з послугами, або іншим способом обумовлені використанням послуг. Якщо компанія Убер не уклала з вами окремої письмової угоди, ви визнаєте що компанія Убер не забезпечує здійснення перевезень, послуги надаються вам винятково для вашого особистого, некомерційного використання».

Як же виглядає таксі, яке несе відповідальність за перевезення пасажирів? «Грошам» демонструє водій Євгеній. У нього в авто – порядок: вогнегасник, аптечка, ліцензія (техогляд раз на рік – обов’язково), страховки для водія та для пасажирів, термінал, який роздруковує фіскальні чеки, цукерки, вода…

«Щоранку водіїв перевіряє медсестра, а машини – інженер», - розповідає «Грошам» Євгеній.

На жаль, таких служб таксі в Україні - два відсотки. І тарифи дорожче того ж Убера, Болта чи Уклона на 20 відсотків. Через те що 98 відсотків тих, хто працює на ринку таксі, не платить податки, не контролюють технічний стан машин та здоров’я водіїв. Тобто просто економлять на безпеці пасажирів.

«Якщо б ці люди заплатили всі податки, це було б 4 млрд гривень кожного року. Сьогодні з ринку таксі вони отримують близько 50 млн», - розповів «Грошам» голова української таксомоторної асоціації Андрій Антонюк.

Зараз у Верховній Раді дискутується новий закон про таксі. Він повинен буде впорядкувати цей ринок послуг та створити правила, за якими перевізник буде нести відповідальність за життя пасажира. Адже дешево, не означає – безпечно.

Олександр Іваницький

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