Наразі перелік складається з 68 елементів нематеріальної культурної спадщини.

Міністерство культури та інформаційної політики розширило перелік нематеріальної культурної спадщини України, додавши до нього 5 позицій. Відповідний наказ МКІП опублікований на сайті відомства.

Зокрема, до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України додали приготування української традиційної страви "Голубці".

"Страва побутує на всій території сучасної України та інших країн, зокрема на території Кіровоградської області: селище Голованівськ, села Вербове, Грузьке, Ясне, Ємилівка, Журавлинка, Цвіткове, Клинове, Красногірка, Манжурка, Межирічка, Краснопілля, Молдовка, Матвіївка, Недеждівка, Наливайка, Роздол, Розкішне, Костянтинівка, Маринопіль, Мар’янівка, Новосілка, Свірневе, Зелена Балка, Новоголованівськ, Олексіївка, Троянка, Шепилове, Олександрівка, Ковалівка Голованівського району", – зазначають у міністерстві.

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Крім цього, додано такі елементи:

традиції рогозоплетіння, що побутує у селах Щітки та Писарівка Вінницької області;

традиція наряджання могильних хрестів на Рівненському Поліссі;

культура традиційного вівчарства Бессарабії та знання, пов'язані з ним;

традиція повіншування Василів у селі Липівка в Івано-Франківській області.

Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України

На виконання Конвенції ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної спадщини, яку Україна ратифікувала у 2008 році, з 2018 року ведеться відповідний Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України.

Наразі перелік складається з 68 елементів нематеріальної культурної спадщини України, серед яких – приготування борщу, петриківський розпис, українська писанка тощо.

Нові елементи НКС України включаються до переліку на підставі рекомендацій Експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини, яка діє при Міністерстві культури та інформаційної політики України.

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