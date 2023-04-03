Зокрема, пропонується додати до списку українську писанку, практику з охорони кобзарсько-лірницької традиції та технологію вишивки "білим по білому".

Міністерство культури та інформаційної політики України пропонує ЮНЕСКО включити до списку нематеріальної культурної спадщини людства три елементи, пов'язані з українськими традиціями.

"Днями Міністерство культури та інформаційної політики України направило Міністерству закордонних справ України три номінаційні досьє елементів нематеріальної культурної спадщини, звідки вони були передані до ЮНЕСКО", – сказано в повідомленні на сайті МКІП.

Зазначається, що подання Україною трьох номінацій до списків ЮНЕСКО, зокрема, в умовах повномасштабної війни, розв'язаної Росією 24 лютого 2022 року в спробі знищити українську національну ідентичність, традицію, історію та самобутність, нематеріальна культурна спадщина постає не тільки джерелом духовності, а й основою української незламності.

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У МКІП зазначають, що це зроблено з метою охорони та популяризації у світі нематеріальної культурної спадщини.

"Насамперед, йдеться про міжнародну номінацію, підготовлену спільно з Республікою Естонія – "Українська писанка: традиція і мистецтво". Україна вперше подає міжнародну номінацію до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства", – йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що ініціаторами подання виступили Музей писанкового розпису в м. Коломия (Івано-Франківська область), Національна спілка майстрів народного мистецтва України, Конгрес українців Естонії та Український центр у Таллінні.

"Так само вперше подається Україною номінація до Реєстру кращих практик з охорони нематеріальної культурної спадщини – "Практика з охорони кобзарсько-лірницької традиції". Ініціаторами подання виступили три Кобзарські цехи – Київський, Львівський та Харківський. Ідеться про практику охорони традиції, яка збереглася живою попри намагання Росії та радянської влади знищити її впродовж 300 років", – зазначають в міністерстві.

Також до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини подано "Технологію вишивки "білим по білому" міста Решетилівка Полтавської області", елемент живої спадщини, відомий і визнаний не тільки в Україні, а й за її межами. Ініціаторами подання виступили осередки майстерності та професійного навчання в м. Решетилівка.

Водночас, 3 квітня 2023 року в Україну прибула генеральний директор ЮНЕСКО Одрі Азуле, повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

"Побачивши нашу культуру, яка продовжує жити та розвиватись попри війну з одного боку, а з іншого – масштаби втрат та руйнувань, неможливо залишитися байдужим. Попереду ще багато роботи та ми сподіваємося на подальшу підтримку ЮНЕСКО, тому що втрати культурної сфери України від війни становлять 7 млрд євро", – наголосив він.

При цьому Ткаченко заявив, що міністерство вже готує номінаційне досьє для внесення до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, які перебувають в небезпеці, культурного ландшафту міста Чернігова.

Україна та ЮНЕСКО

Україна є членом ЮНЕСКО з 12 травня 1954 року.

Список об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні налічує вісім найменувань, що приблизно становить 0,69% від загальної кількості об'єктів Світової спадщини.

У липні 2022 року культура приготування українського борщу була внесена до списку нематеріальної культурної спадщини.

Крім того, в січні 2023 року комітет ЮНЕСКО вніс пам’ятки історичного центру Одеси до списку всесвітньої спадщини під загрозою.

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