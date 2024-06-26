Рекрутер 21 ОМБр Олег Байдалюк вважає тимчасовим явище, що громадяни можливо ще не готові захищати країну.

В Україні немає ухилянтів, бо окремі громадяни психологічно ще не готові до захисту країни.

Про це в інтерв’ю Суспільному розповів сержант, рекрутер 21 ОМБр Олег Байдалюк. На його переконання, для зміни ставлення громадян до мобілізації треба пояснювати людям, якою є ситуація на фронті.

"У нас все показують у двох крайнощах: все добре, фронт тримаємо, можете далі сидіти у ресторанах і кафе, жити своїм життям, інша крайність — все погано, фронт сиплеться, ми все проґавили, озброєння не вистачає, людей не вистачає. "Зрада" та "перемога" те, що йде від початку. Такого не має бути. Потрібно розповідати про реальну ситуацію, про проблеми. З іншого боку — ми набираємо людей, є охочі. Є патріоти, людей переконані, мотивовані. Є ті, хто сумнівається, кого ми переконуємо. Це вже робота рекрутингових центрів. Цей процес запущено. Не все так погано й не все так яскраво. Десь посередині все має бути у такому контексті подано", - наголосив Байдалюк.

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Він зазначив, що кожен хто долучається до ЗСУ, кожен хто є захисником - це герої.

"Не хочу називати видання, журналіст якого поїхав до Тиси, показував як хто і куди перепливає. І ось це слово "ухилянт" звучало там десятки разів. Просто викреслити й забути це слово: немає у нас ухилянтів. У нас є громадяни, які можливо ще не готові психологічно до захисту своєї країни. Але це тимчасово. Кожен з них переконуватиметься, після подібних розмов, що захищати країну він може і готовий до цього. Ми вистоїмо і переможемо. Інакшого вибору у нас немає", - відзначив Байдалюк.

Також він розповів про переваги служби у його бригаді.

"У нас вакансії, які, наприклад, не завжди можуть запропонувати окремі мотопіхотні бригади. У нас повноцінна механізована бригада, яка має на озброєнні танки "Леопарди", має CV 90, самохідні артилерійські установки. Західна і радянська техніка. Тому ті, хто має досвід роботи зі старою технікою теж знайдуть своє місце серед нас. У нас більше розмаїття техніки, яку треба обслуговувати, якою треба керувати у бойових умовах. Вже батальйон БПЛА: потрібні дронарі й техніки. Побут, зв‘язок, електрика — це все треба організовувати. Є навіть посада начальник лазні", - відзначив Байдалюк.

Він уточнив, що посада начальника лазні є вакантною.

"Тому хто має хист і навички, запрошуємо. Тобто від командира танка до начальника лазні. Ми пропонуємо масу вакансій. Наша бригада з найширшою пропозицією бойових і тилових посад. Наш рекрутинговий центр вже працює в Одесі. Ми є у пріоритеті, як гадаємо, для наших майбутніх військовослужбовців", - додав Байдалюк.

Також рекрутер розповів про шлях людини від моменту звернення і до моменту потрапляння до бригади.

"Можна зателефонувати нам за номером 094 954 64 53 та прийти до нас. Ми виписуємо рекомендаційний лист, так зване "відношення". І з ним людина вже йде до ТЦК. Далі направляють до навчального центру. Навчання проходять всі. Його оминути неможливо. Показує по завершенню навчання "відношення" та лист від нас й вирушає до нашого розташування", - відзначив він.

Також є інші можливості долучитися до бригади.

"Наприклад, хто вже потрапив до ТЦК або отримав повістку. Телефонуйте нам. Ми відвідуємо ТЦК по місту. Приходимо до людини туди. Виписуємо наше "відношення", там обов’язково вказується вихідний номер цього документа. Він нікуди не дінеться. І з цим "відношенням" людина може не боятися, що її відправлять навчатися на штурмовика. Відгукуйтесь на наші пропозиції", - сказав Байдалюк.

При цьому, за його словами, наразі система рекрутингу поступово налагоджується. Він відзначив важливість кількості персоналу у рекрутингових центрах.

"Не декілька людей як зараз. Їх має бути більше, щоб одночасно охоплювати всі ТЦК", - зазначив Байдалюк.

Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у травні офіцер юридичної служби Черкаського ОТЦК Ярослав Скрипаловський пояснював, що в Україні відсутнє юридичне поняття "ухилянт" – це побутовий термін, який застосовується до осіб, які порушують певні норми законодавства, пов’язані з військовим обліком та мобілізаційними процесами. Відтак покарання для "ухилянтів" бувають різні в залежності від конкретної статті закону, яку було порушено.

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