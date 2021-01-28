Невидима смерть. Чому на Львівщині почастішали випадки отруєння чадним газом

Своєрідний антирекорд щодо кількості отруєнь чадним газом менше, ніж за місяць нового року встановила Львівщина. УНІАН дізнавався, чому почастішали такі випадки та що потрібно робити, щоб змінити сумну статистику.

Поки медики та чиновники рахують кількість нових та летальних випадків COVID-19, на українців чатує ще одна небезпека – отруєння чадним газом. Якщо торік у Львівській області жертвами невидимого вбивці стали 113 людей, 16 із них померли. То лише за січень тут зафіксували 44 випадки отруєння чадним газом, з яких сім – летальні.

Для прикладу, 25 січня в особняку по вулиці Брюховицькій у Львові отруїлася ціла сім’я, зокрема троє дітей. Батьки постраждали не сильно, тож від госпіталізації відмовилися. А от діти чотирнадцяти, десяти та чотирьох років опинилися в лікарні. Медики розцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

23 січня взагалі можна вважати рекордним щодо отруєнь чадним газом у Львові – за добу постраждали 13 людей, серед яких двомісячна дівчинка та 94-річна бабуся, а також двоє туристів з Полтавської області. Усі їх госпіталізували.

Жительці селища Івано-Франкове (Львівська область) та її чотирирічній дитині пощастило менше – 12 січня вони обоє отруїлися чадним газом у власному будинку, який обігрівався пічкою на дровах. І молода жінка, і дитина померли до приїзду «швидкої».

21 січня у квартирі по вулиці Городоцькій у Львові знайшли мертвими 19-річну дівчину та 22-річного хлопця (жителя міста Турка Львівської області). Молоді люди орендували помешкання на добу. Як розповіли УНІАН у Залізничній райадміністрації Львівської міськради, того дня двоє хлопців (18-ти та 22-х років), які працюють неподалік від Привокзального ринку, запросили у гості подруг і орендували квартиру у центрі міста, аби відпочити. Молодь випила шампанського, а коли вже прийшов час йти спати, розійшлась по різних кімнатах. Вранці одна пара так і не прокинулася. А от інша, яка ночувала у сусідній кімнаті, не постраждала.

Чому цей випадок став резонансним? Будинок на Городоцькій, в якому хлопці винайняли квартиру, побудували на початку XX століття. Його вже списали з балансу міста і передали в управління Львівського комунального підприємства. Раніше там було пічне опалення, а зараз – газове. У квартирах встановлені конвектори та газові колонки. На перший погляд, опалювальні прилади у квартирі були в нормі. Тому цим випадком зацікавилися правоохоронці. Ведеться розслідування.

За інформацією начальника сектору зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України у Львівській області Віталія Туровцева, з початку цього року чадним газом в регіоні отруїлися 44 особи, 17 із них – діти.

«На жаль, семеро осіб загинули (серед них двоє дітей). Це у нас дані від медиків. Чому така сумна статистика? Очевидно, тому, що люди нехтують елементарними правилами безпеки. А ще часто симптоми отруєння чадним газом люди плутають із харчовим отруєнням. Вони справді дуже схожі (головний біль, нудота, слабкість, сонливість)», - розповів він.

Однак львів’яни дещо іншої думки та у всьому звинувачують газовиків – мовляв, газ подають низької якості, а часто взагалі із чимось змішують задля економії. Саме про це пишуть у соцмережах.

««Халатне відношення «Львівгазу», вони тільки маніпулювати цифрами у квитанціях вміють!», «Раніше регулярно ходили майстри «Львівгазу» і перевіряли тягу в димарях. Навіть печатку ставили на стіну біля приладу», «Та той газ тепер нікудишній! Намішають там невідомо чого, чайник півгодини закипає! А ви хочете, щоб люди не труїлися»», - обурюються користувачі Facebook.

Але газовики іншої думки і вважають проблему дещо надуманою.

«По-перше, статистика не така вже й жахлива – у 2020 році чадним газом у Львівській області отруїлося 113 людей, 16 із них померли, за неповний перший місяць 2021-го є 29 підтверджених випадків отруєння чадним газом, семеро з них померли, - заявив речник АТ «Львівгаз» Ярослав Альохін. – Щодо решти постраждалих – наразі немає чіткого висновку, що вони отруїлися саме чадним газом. По-друге, чадний газ – це продукт згоряння, він виділяється як від природного газу, так і коли приміщення опалюють дровами. Це вуглець, який не догорів до кінця, і він виходить через димар. Тож говорити, що виною всьому є неякісний природний газ – некоректно. По-третє, найбільше випадків отруєння чадним газом фіксують саме взимку, коли опалювальний сезон, навесні і влітку ці цифри підуть на спад».

Альохін переконує, що найчастіше від отруєнь чадним газом страждають жителі новобудов, а також старих будинків, переобладнаних під індивідуальне опалення, тобто тих, в яких встановлені газові котли.

«Коли у квартирі є пластикові вікна, герметично закриті, щось вариться на газовій плиті, увімкнений котел і поруч працює електровитяжка – це дуже небезпечно. Адже чадний газ від котла скупчується саме під витяжкою, бо вона втягує в себе повітря, - пояснює Альохін. – При цьому вікно герметично зачинене. У людини болить і паморочиться голова, її нудить, але ніхто не надає тому значення, бо чадний газ - без запаху і кольору, тож думають: «Просто втомився, відпочину і все минеться». Ще одна причина отруєння чадним газом – відсутність тяги у димарі. До речі, часто це трапляється, коли димарі обмерзають, тому їх потрібно регулярно чистити, слідкувати за їхнім станом і перевіряти витяжку. Це повинні робити власники помешкань».

Він також запевняє, що якість газу жодним чином не може впливати на отруєння продуктами згоряння. За інформацією Альохіна, спеціалісти «Львівгазу» кожні десять днів перевіряють якість газу і оприлюднюють на офіційному сайті підприємства результати експертизи фізико-хімічної лабораторії. Він переконує, що вони завжди у межах норми.

«Я теж колись чув, що ми повітря в трубу до газу підмішуємо. Ви уявляєте, який тоді був би вибух? До газу нічого неможливо підмішати, окрім одоранту – речовини, яку додають для того, щоб газ мав специфічний запах, для попередження у разі витоку. А якщо погано горить конфорка і довго закипає вода, то тут причина у якості газових приладів – стара плита, забруднені конфорки тощо. За цим теж має слідкувати власник приміщення», - зазначив представник «Львівгазу».

Тобто порятунок потопельників – справа рук самих потопельників. Наявність тяги, стан димарів та газових приладів – за всім цим мають слідкувати лише власники помешкань. А, плануючи ремонт з переобладнанням квартири під індивідуальне опалення, не варто економити ні на якісних приладах, ні на досвідчених спеціалістах. Тоді й статистика отруєнь чадним газом буде не така страшна.

Мирослава Бзікадзе

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