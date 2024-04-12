На митниці повідомили, що почали перевірку.

Головний інспектор Львівської митниці Юлія Дрига втратила роботу після розповіді про те, скільки коштують її одяг та аксесуари.

Сьгодні в мережі звернули увагу на відео Tik-Tok блогера Ніколаса Карми, який запитує у перехожих про вартість їхнього "луку". В новому відео Дрига розповідає, що має капелюх від Руслана Багінського за 18 тисяч гривень, повідець для собаки від Gucci за 200 доларів та сумку Louis Vuitton за 1500 доларів.

Також жінка показала взуття Hermes (800 доларів), годинник від Cartier (близько 5 тисяч доларів), піджак HM (2 тисячі гривень) та лосини Calzedonia (1500 тисячі). На питання, де вона працює, Дрига відповіла: "Трошки на себе, трошки на державу".

Невдовзі керівник Львівської митниці Андрій Кузнік заявив, що Дрига тепер є їхньою колишньою співробітницею. За його словами, жінка обіймала посаду головного інспектора управління адміністративно-господарської діяльності з серпня минулого року.

"Після сьогоднішнього відео розпочата перевірка, у рамках якої Дрига Юлія була запрошена для дачі пояснень до відділу з питань запобігання корупції. Направлено інформування до НАЗК з метою проведення перевірки та відповідного реагування. Дрига Юлія написала заяву на звільнення за угодою сторін, на підставі якої мною підписано відповідний наказ", - написав він у соціальній мережі Facebook.

Реакція Дриги на скандал:

Жінка розповіла журналісту Тарасу Середичу, що годинник Cartier - копія, а сумка Louis Vuitton зі старої колекції, вона її купила за гроші від свого бізнесу - інтернет-магазину.

"Водночас на моє конкретне запитання: "Що з того всього, що ви назвали на відео, є оригіналом?" дівчина відповіла: "Нічого", - написав він.

Зазначимо, що у 2023 році Юлія Дрига задекларувала 136 тисяч гривень заробітної плати на митниці та 41 тисячу зарплати від приватного підприємства.

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