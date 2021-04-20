Між Україною та Росією вже тривалий час точиться неоголошена гастровійна за червоний борщ.

У Google Art & Culture українську традиційну страву борщ віднесли до російської кухні.

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Український борщ з’явився у розділі «10 страв, які вплинули на російську кухню» – поряд з вінегретом, радянським салатом олів’є та сирниками.

Автори статті пишуть, що «історія борщу йде у глибину століть, але в ХХ столітті ситний суп став основною стравою кафе кількох країн, зокрема й Росії».

Росіяни стверджують, що є, мовляв, багато варіантів приготування борщу, включаючи «український» – з тертим салом та часником.

Чий борщ

Між Україною та Росією вже тривалий час точиться неоголошена гастровійна за червоний борщ. Москва останнім часом активізувала спроби приписати українську традиційну страву своїй культурі.

Так, французька компанія Groupe Michelin після візиту ресторанів Москви приписала борщ Росії. Та після обурення громадськості звернула увагу на помилку і її виправила.

Водночас 33-річний український кухар Євген Клопотенко почав кампанію, метою якої стало добитися від ООН визнання приналежності борщу до культурної спадщини України.

Клопотенко зібрав команду з десятка експертів, істориків кулінарії й етнографів, які зібрали рецепти з 26 українських регіонів включно з Кримом, який Росія анексувала в 2014 році. Зібрані матеріали включали фото і документальні докази того, що рецепти передавалися через хоча б три покоління в рамках кожної сім'ї. Хоч основні інгредієнти лишаються тими ж, кожна версія українського борщу відображає відмінності гастрономічних культур різних регіонів. І кожна сім'я додає в рецепт страви ще й власну нотку.

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Автор: Яна Ставська