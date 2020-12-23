Експерти Мішлену назвали це "гастрономічною необачністю з неочікувано політичною конотацією".

Французька компанія Groupe Michelin вибачилася за визначення українського борщу у гастрогіді по Москві як "російської страви".

Про це повідомляє Посольство України у Франції на своїй сторінці у Facebook. Дипломати розповіли, що експерти назвали це "гастрономічною необачністю з неочікувано політичною конотацією".

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"І про борщ. Вчора, отримавши новину про запуск Мішленівського гастрогіду по московських ресторанах, у яких готують український борщ, ми довго спілкувались із нашими контактами у Groupe Michelin. Розмова була конструктивною. Від керівництва компанії отримали вибачення за "гастрономічну необачність з неочікувано політичною конотацією".Первинну версію прес-релізу, у якій йшлося про "емблематичні національні перші страви російської кухні - борщ та рассольнік", після звернення Посольства виправлено. Тепер "на кулінарній сцені в Росії пропонують овочеві та пряні страви, які цінують гурмани, зокрема, рассольнік, а також борщ у його можливих формах та варіаціях", - йдеться в повідомленні посольства.

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Також дипломати повідомили, що запропонували кулінарним експертам розпочати роботу над гастрономічним гідом по київських ресторанах.

"Від зради до позитиву: розпочинаємо роботу над Мішленівським гастрономічним гідом по київських ресторанах. У Groupe Michelin з ентузіазмом сприйняли цю ідею, а особливо, запрошення завітати до України і скуштувати автентичного українського борщу. Щоб зняти всі питання. Борщ наш!", - наголосили в посольстві.

Скандал з борщем

Інспектори міжнародного путівника по ресторанах "Гід Мішлен" приписали український борщ до російської кухні.

Після цього українці почали висловлювати своє обурення з приводу такої помилки.

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Автор: Андрій Василюк