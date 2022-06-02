Російські хакери здійснюють нову кібератаку на українські держоргани, використовуючи тему зарплат.
Про це повідомляє урядова команда реагування на кіберінциденти (CERT-UA), яка функціонує у складі центру кіберзахисту Держслужби спецзв'язку та захисту інформації України.
CERT-UA попереджає про нові небезпечні електронні листи з файлом "зміни оплати праці з нарахуваннями.docx", які отримували працівники державних організацій України.
Відкриття документа може призвести до ураження комп'ютера шкідливою програмою Cobalt Strike Beacon.
CERT-UA ініціювала заходи щодо блокування доменного імені та відповідного сервера.
Раніше повідомлялося, що українська ІТ-армія протягом тижня атакувала понад 400 російських онлайн-ресурсів.
Зокрема, через кібератаки багато сайтів регіональних ЗМІ були недоступними. Крім того, в росіян виникали складнощі з продажем та орендою нерухомості онлайн.