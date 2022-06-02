Відкриття документа може призвести до ураження комп'ютера шкідливою програмою.

Російські хакери здійснюють нову кібератаку на українські держоргани, використовуючи тему зарплат.

Про це повідомляє урядова команда реагування на кіберінциденти (CERT-UA), яка функціонує у складі центру кіберзахисту Держслужби спецзв'язку та захисту інформації України.

CERT-UA попереджає про нові небезпечні електронні листи з файлом "зміни оплати праці з нарахуваннями.docx", які отримували працівники державних організацій України.

Відкриття документа може призвести до ураження комп'ютера шкідливою програмою Cobalt Strike Beacon.

CERT-UA ініціювала заходи щодо блокування доменного імені та відповідного сервера.

Раніше повідомлялося, що українська ІТ-армія протягом тижня атакувала понад 400 російських онлайн-ресурсів.

Зокрема, через кібератаки багато сайтів регіональних ЗМІ були недоступними. Крім того, в росіян виникали складнощі з продажем та орендою нерухомості онлайн.

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