Під атакою опинилися російські ЗМІ, банки та продаж нерухомості онлайн.

Українська ІТ-армія протягом тижня атакувала понад 400 російських онлайн-ресурсів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства цифрової трансформації у Telegram-каналі.

Зокрема, через кібератаки багато сайтів регіональних ЗМІ були недоступними.

Також атак зазнав магазин застосунків NashStore, який є російським аналогом App Store та Google Play. Магазин мав труднощі у дні анонсованого запуску.

Крім того, в росіян виникали складнощі з продажем та орендою нерухомості онлайн.

Не оминула українська IT-армія і російські банки, які досі не можуть оговтатися від попередніх атак та впоратися з новими на свої сайти та онлайн-банкінг.

"З дня російського вторгнення в Україну ІТ-армія атакувала близько 2 тис. російських ресурсів. Багато з них було атаковано повторно. Продовжуємо протистояти російській агресії та завдавати превентивні удари по їхніх кіберпозиціях", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про IT-армію

IT-армія України - це спільнота українських IT-спеціалістів, створена наприкінці лютого 2022 року для нейтралізації ворога в інформаційному та кіберпросторі після початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну.

Як повідомляв УНІАН, в період з 18 по 24 квітня вона атакувала понад 125 російських онлайн-ресурсів.

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