Новим начальником служби звʼязків з громадськістю Командування Повітряних Сил ЗСУ призначено майора Євлаша Іллю Олеговича.

Начальником служби звʼязків з громадськістю Командування Повітряних Сил Збройних Сил України призначено майора Євлаша Іллю Олеговича. Він зайняв місце звільненого Юрія Ігната.

Як повідомляють Повітряні Сили, це рішення затверджено наказом Головнокомандувача Збройних Сил України № 480 від 15 березня 2024 року.

З зазначається, що Ілля Євлаш проходив службу в Командуванні Сухопутних військ на посаді старшого офіцера служби звʼязків з громадськістю.

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"Очолював службу звʼязків з громадськістю угруповання сил і засобів оборони міста Київ та пресслужбу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Речник східного угруповання військ", - додали там.

Звільнення Юрія Ігната - деталі

Раніше стало відомом, що полковник Юрій Ігнат більше не керівник служби зв’язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України. Офіцер залишатиметься у складі ПС і працюватиме на іншому напрямку, повідомив командувач Повітряних.

Сам Ігнат згодом прокоментував своє звільнення. За словами військового, на роботі було важко, але за неї точно не буде соромно. Полковник додав, що впродовж служби у Повітряних силах фактично не розлучався з 3 речами: ноутбуком, світлом та камерою.

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