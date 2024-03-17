Легенда телемарафонів Повітряних сил України впевнений - соромно йому не буде.

Воєнний речник Повітряних сил ЗСУ, який протягом двох років повномасштабної війни інформував націю про найголовніші події у небі, вперше прокоментував своє звільнення.

З посади керівника служби зв’язків з громадськістю Ігната зняли напередодні, 16 березня. Про його відставку повідомив командувач Микола Олещук. За словами військового, на роботі було важко, але за неї точно не буде соромно.

"Дякую усім медіа, з ким довелось працювати. Усім, хто допомагав, і всім, хто критикував. Дякую командувачу Повітряних Сил Миколі Олещуку та керівному складу нашого виду за підтримку та велику довіру. Це - головне в нашій роботі!" - написав він у Facebook.

Полковник додав, що впродовж служби у Повітряних силах фактично не розлучався з 3 речами: ноутбуком, світлом та камерою. "Це основні інструменти, які постійно носиш з собою, буквально спиш із ними", - уточнив він.

Ігнат зазначив, що літери на його ноутбуці стерлися за 2 роки монтажів, але результат роботи - це зафіксована історія війни із Росією, яку українці пишуть власною кров’ю.

"Залишатимусь на зв’язку! Тримаймо стрій!", - резюмував вже екс-керівник.

Як Олещук повідомив про відставку Ігната

Нагадаємо, Юрій Ігнат очолив прес-службу командування Повітряних сил української армії у 2018 році. Українці звикли, що за роки повномасштабного вторгнення саме він коментує найголовніші події та небезпечні атаки Росії в рамках телемарафону.

Про звільнення Ігната з посади у Повітряних силах вчора повідомив їх командувач Микола Олещук. Він заявив, що вже вп'яте дякує Ігнату за величезний обсяг роботи, який той виконував.

Також Олещук розкрив, що Ігнат залишатиметься у складі ПС, проте матиме іншу посаду.

Вас також можуть зацікавити новини: