Область потерпає від російських ударів.

У Харківській області розглядають можливість примусової евакуації з північної частини регіону. Мова йде про Харківський та Богодухівський райони - так званий Золочівський напрямок.

Про це розповів голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов в ефірі інформаційного телемарафону. За його словами, обговорюється можливість евакуації з тих населених пунктів, які постійно перебувають під російськими обстрілами.

Очільник військової адміністрації зазначив, що загарбники продовжують масовано бити по містах та селищах, тероризуючи людей та вражаючи енергетичну інфраструктуру. У Харкові діють планові відключення світла, однак загрози масштабного відключення наразі немає.

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"Спостерігаємо зміну тактики ворожих обстрілів: системно вдень і вночі завдаються повторні удари по одній локації. Із огляду на ситуацію, просимо жителів Харкова та області бути максимально обережними під час повітряної тривоги, і в разі її оголошення обов’язково бути в безпечних місцях", - закликав Синєгубов.

Обстріли Харківщини: останні новини

За останніми даними ОВА, найбільших обстрілів зазнали населені пункти Вовчанськ та Борова. Вже опівдні окупанти вдарили керованими авіаційними бомбами по передмістю Золочева.

Нагадаємо, що у березні місцева влада оголосила про примусову евакуацію родин із дітьми у 18 населених пунктах Великобурлуцької та Вільхуватської громад.

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