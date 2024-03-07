З Куп’янського району вивезуть 161 дитину із, як мінімум, одним з батьків.

Рада оборони Харківської області підтримала проведення обов’язкової евакуації в примусовий спосіб дітей з їх батьками, або особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками з 18 населених пунктів Великобурлуцької та Вільхуватської територіальних громад.

Про це сказав голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у відеозверненні. "Маємо вивезти звідти 161 дитину із як мінімум з одним з батьків або тими особами, які їх заміщують або іншими законними представниками", - наголосив він.

За його словами, на сьогодні є інформація щодо проживання 110 неповнолітніх у Великобурлуцькій громаді та щодо 51 дитини в Вільхуватській громаді. "Місця у нас для надання тимчасового помешкання для проживання цих людей є, тому будемо спільно працювати з волонтерами, з представниками Національної поліції, щоб виконати це завдання", - наголосив він

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Також ухвалили рішення про проведення обов‘язкової евакуації жителів 57 населених пунктів Куп’янського району. "Продовжуємо обов‘язкову евакуації тому, що обстріли посилюються саме цивільних населених пунктів, тому маємо забезпечити безпеку наших людей. Будемо посилювати комунікацію. Щоб люди розуміли, що вони виїжджають в конкретні місця для проживання – це не лише місто Харків та Харківська область, але й в інші області", - наголосив він.

При цьому додав, що буде безкоштовний проїзд "Укрзалізницею" в інші області, де людям будуть готові надати місця для тимчасового проживання.

Обстріли Харкова та області: останні новини

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти майже щодня обстрілюють Харків та населені пункти області. 15 лютого загарбники вдарили керованими авіаційними бомбомбами по Вільхуватській громаді.

Внаслідок атаки загинули чоловік та дружина, які знаходилися в автівці. Також поблизу автомобіля виявили тіло дівчини близько 17 років.

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