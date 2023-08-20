У столиці України тимчасово обмежено рух деякого транспорту.

На території Києва введений тепловий режим та обмеження руху великовагового транспорту.

Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі Патрульної поліції Києва, тимчасові обмеження дорожнього руху поширюються на великоваговий транспорт загальною вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн.

Це стосується як в'їзду до Києва, так і пересування містом. "Час дії обмеження може змінюватись відповідно до температурного режиму. Тож слідкуйте за оперативною інформацією на нашому Telegram-каналі", - зазначили в поліції.

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Правоохоронці також нагадали, що головна мета цих заходів - збереження дорожнього покриття, яке руйнується внаслідок інтенсивного руху великовагового транспорту у спекотну погоду.

Важливі новини України - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 серпня, спека в Україні посилиться. Місцями стовпчики термометрів піднімуться до +35°...+37°. На заході пройдуть дощі, опади також торкнуться і північних областей, але на температуру не вплинуть.

Так, на півночі України місцями очікуються дощі, а температура протягом дня буде на рівні +31°...+32°. Спостерігатиметься невелика хмарність.

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