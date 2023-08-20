На території Києва введений тепловий режим та обмеження руху великовагового транспорту.
Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі Патрульної поліції Києва, тимчасові обмеження дорожнього руху поширюються на великоваговий транспорт загальною вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн.
Це стосується як в'їзду до Києва, так і пересування містом. "Час дії обмеження може змінюватись відповідно до температурного режиму. Тож слідкуйте за оперативною інформацією на нашому Telegram-каналі", - зазначили в поліції.
Правоохоронці також нагадали, що головна мета цих заходів - збереження дорожнього покриття, яке руйнується внаслідок інтенсивного руху великовагового транспорту у спекотну погоду.
Важливі новини України - сьогодні це варто знати
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 серпня, спека в Україні посилиться. Місцями стовпчики термометрів піднімуться до +35°...+37°. На заході пройдуть дощі, опади також торкнуться і північних областей, але на температуру не вплинуть.
Так, на півночі України місцями очікуються дощі, а температура протягом дня буде на рівні +31°...+32°. Спостерігатиметься невелика хмарність.