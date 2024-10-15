Постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до органу державної виконавчої служби.

В Україні триває на тлі мобілізації почалась відправка повісток поштою. Кабмін дав три дні на те, щоб забрати її, якщо вона не була вручена особисто. Якщо цього не станеться, то громадянину загрожує "заочний штраф", а постанова ТЦК при цьому вважатиметься виконавчим документом.

"Судово-юридична газета" зазначає, що якщо штраф у розмірі від 17 тисяч грн до 25,5 тисяч грн не буде сплачено добровільно може початись примусове стягнення. У Мін’юсті на запит видання зазначили, що постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до органу державної виконавчої служби (ДВС) за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна в порядку, встановленому законом.

Згідно з законодавством, штраф має бути сплачений не пізніше ніж через 15 днів з моменту вручення постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження такої постанови – не пізніш як через 15 днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення.

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Якщо штраф не сплатити, то далі відбувається примусове стягнення коштів та майна боржника.

"Абзацом 1 ч. 1 статті 48 Закону визначено, що звернення стягнення на майно боржника полягає в його арешті, вилученні (списанні коштів з рахунків) та примусовій реалізації (пред’явленні електронних грошей до погашення в обмін на кошти, що перераховуються на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби). При цьому, згідно з ч. 2 статті 56 Закону, арешт на майно (кошти) боржника накладається виконавцем шляхом винесення постанови про арешт майна (коштів) боржника або про опис та арешт майна (коштів) боржника", - зазначає видання.

При стягненні в першу чергу беруть до уваги кошти у національній та іноземній валютах, у тому числі на рахунках, а вже потім - інші цінності. Якщо їх немає або вони у недостатній кількості, то стягнення поширюється й на інше майно "в розмірі та обсязі, необхідних для виконання за виконавчим документом, з урахуванням стягнення виконавчого збору, витрат виконавчого провадження, штрафів, накладених на боржника під час виконавчого провадження, основної винагороди приватного виконавця".

Якщо вказане майно у спільній власності, то стягнення стосується лише його часткою, що визначається судом. При цьому, якщо вказана сума не перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати (менше 160 тисяч грн), то стягнення не здійснюється стосовно єдиного житла боржника та земельної ділянки, на якому воно розташоване. Тоді виконавець має вжити заходів для виконання рішення за рахунок іншого майна боржника.

Мобілізація в Україні

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України скоротив термін явки до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП). Раніше діяла норма, згідно якої день явки резервіста або військовозобов’язаного визначався не раніше 14 дня від дня надсилання повістки.

Раніше адвокат, кандидат юридичних наук Євген Филипець заявив, що передусім повістки через "Укрпошту" надсилатимуть особам, які оновили дані в застосунку "Резерв+".

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