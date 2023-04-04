Будинки підтоплено на десятках вулиць, зазначив очільник Донецької обласної військової адміністрації.

У Краматорську підтоплено близько 260 будинків після руйнування водоскидного шлюзу, що відбулося внаслідок танення снігу.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. "Близько 260 будинків на 30 вулицях підтоплено у Краматорську", - повідомив голова ОВА.

Кириленко зазначив, що це оперативна інформація по надзвичайній події, яка сталася у селищі Краматорської територіальної громади.

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"На одному зі ставків частково зруйновано водоскидний шлюз, в результаті чого відбувається неконтрольоване скидання води. Вода прибуває", - додав він.

Водночас обласна військова адміністрація координує роботи з мінімізації наслідків розливу: на місці події працюють рятувальники ДСНС, комунальні служби та представники профільних департаментів обласної й міської військових адміністрацій.

"Створюємо бетонне загородження та розчищаємо русло тамтешньої річки для мінімізації наслідків розливу, розселяємо людей із постраждалих будинків до тимчасового житла", - повідомив Кириленко.

Ситуація у Краматорську - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня на Донбасі випало багато снігу, через кілька днів він почав активно танути. Міський голова Краматорська Олександр Гончаренко повідомив, що у місті внаслідок танення снігу пошкоджено частину конструкції дамби.

Чиновник зазначав, що ситуація дуже непроста. Розгорнуто штаб з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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