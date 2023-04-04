Розгорнуто штаб з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

У Краматорську Донецької області внаслідок танення снігу розбита дамба, підтоплені будинки. Про це повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко у соціальній мережі Facebook.

"Березневий снігопад продовжує коїти лихо - розбило частину конструкції дамби, збільшився викид води. Всі відповідні служби на місцях, намагаємось зменшити потік", - повідомив він.

Він зазначає, що розгорнуто штаб з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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Гончаренко наголошує, що ситуація непроста - є затоплені приватні будинки. "Першочергова задача - зменшити потік води на підступах. Води дуже багато. Займаємось", - написав мер Краматорська.

Нагадаємо, в кінці березня Донбас накрив сильний сніг, який через кілька днів почав масово танути.

У двох областях України оголосили І рівень небезпечності - що відомо

Як повіомляв Погода УНІАН, на середу, 5 квітня, у двох областях України оголосили штормове попередження через негоду.

Синоптики Укргідрометцентру прогнозують, щощ у Житомирській та Вінницькій областях очікується значний мокрий сніг, а дороги скує ожеледиця. Через негоду у вказаних областях оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

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