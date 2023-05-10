Російські загарбники продовжують знищувати тимчасово окупований Маріуполь Донецької області. Там ворог демонтував вже 282 багатоквартирних будинки.
"З початку повномасштабного вторгнення російські окупанти пошкодили 2208 будинків в Маріуполі. З них 50% – знищено. Зараз вони їх зносять, залишаючи котловани та купи каміння. Майже 300 будинків вже демонтовано, ще у планах окупантів знести приблизно 700 будинків", – повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко.
У міськраді Маріуполя наголошують, що знесення будинків – це один з способів окупантів приховати свої злочини.
"Але як би вони не намагались, а покарання буде для кожного воєнного злочинця", – наголосили в мерії.
Маріуполь в окупації: що відбувається в місті
Росіяни перетворили руїни розбомбленого ними Драмтеатру в окупованому Маріуполі на сміттєзвалище. Радник мера міста Петро Андрющенко повідомив, що туди щоденно звозять сміття після прибирання урн та території театрального скверу.
Водночас росіяни очікують контрнаступу ЗСУ – ворог почав готуватися до серйозної оборони окупованого Маріуполя. За словами Петра Андрющенка, російські загарбники почали окопуватися на околицях міста.