Майже 300 будинків вже демонтовано, у планах окупантів знести ще приблизно 700.

Російські загарбники продовжують знищувати тимчасово окупований Маріуполь Донецької області. Там ворог демонтував вже 282 багатоквартирних будинки.

"З початку повномасштабного вторгнення російські окупанти пошкодили 2208 будинків в Маріуполі. З них 50% – знищено. Зараз вони їх зносять, залишаючи котловани та купи каміння. Майже 300 будинків вже демонтовано, ще у планах окупантів знести приблизно 700 будинків", – повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

У міськраді Маріуполя наголошують, що знесення будинків – це один з способів окупантів приховати свої злочини.

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"Але як би вони не намагались, а покарання буде для кожного воєнного злочинця", – наголосили в мерії.

Маріуполь в окупації: що відбувається в місті

Росіяни перетворили руїни розбомбленого ними Драмтеатру в окупованому Маріуполі на сміттєзвалище. Радник мера міста Петро Андрющенко повідомив, що туди щоденно звозять сміття після прибирання урн та території театрального скверу.

Водночас росіяни очікують контрнаступу ЗСУ – ворог почав готуватися до серйозної оборони окупованого Маріуполя. За словами Петра Андрющенка, російські загарбники почали окопуватися на околицях міста.

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