Ворог перетворив руїни Драмтеатру на сміттєзвалище, зазначив радник міського голови.

Російські загарбники перетворили руїни Драматичного театру в тимчасово окупованому Маріуполі на сміттезвалище.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко в Telegram. "Окупанти перетворили руїни Драмтеатру на сміттезвалище. Буквально. Тепер всередину щоденно скидають сміття після прибирання урн та території театрального скверу", - заявив він.

За словами Андрющенка, кожного разу, коли здається, що знущання з пам’яті вбитих маріупольців дійшло до дна, росіяни відштовхуються та пробивають його.

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Трагедія в Маріуполі - що треба знати про бомбардування росіянами Драмтеатру

Як повідомляв УНІАН, 16 березня 2022 року російські окупаційні війська скинули потужну бомбу на Маріупольський драматичний театр, де переховувалися цивільні.

За даними Маріупольської міськради, у театрі внаслідок бомбардування загинуло близько 300 осіб. Згідно з іншими даними, у театрі та прилеглих будівлях могли загинути від 600 до 1,2 тис. цивільних.

23 грудня 2022 року стало відомо, що російські окупанти повністю демонтували руїни будівлі Драматичного театру.

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