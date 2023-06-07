Сьогодні відновлено пасажирське сполучення через Дністровський лиман за маршрутом Овідіополь – Білгород-Дністровський.

На Одещині відновили пасажирське сполучення через Дністровський лиман.

Сьогодні, 7 червня, катер компанії-перевізника "Нібулон" здійснив перший рейс за маршрутом Овідіополь – Білгород-Дністровський.

"Відсьогодні пасажирське судно на підводних крилах щодня відправлятиметься від причалу №1 у місті Білгород-Дністровський до причалу "Нова пристань" у Овідіополі", - йдеться у повідомленні Одеської районної військової адміністрації.

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Передбачається, що рейси здійснюватимуться мінімум тричі на день в одному напрямку та стільки ж у зворотному.

В той же час зазначається, що тривалість та кількість рейсів може змінюватись в залежності від погодних умов. Вартість проїзду становить 120 гривень.

"Сьогодні перші пасажири вже скористалися послугами альтернативного пасажирського сполучення та за 20-30 хвилин дісталися Білгород-Дністровського, адже відновлення саме цього водного сполучення дає змогу людям дістатися Одеси приблизно за годину, пересівши з катера на місцеві автобуси у Овідіополі", - сказав керівник Одеської РВА Юрій Крук.

Чим відомі Овідіополь та Білгород-Дністровський

Овідіополь — старовинне місто, відоме як ворота на шляху "із варяг у греки". Також є цікавим Білгород-Дністровський, де розташована унікальна фортифікаційна споруда – Білгород-Дністровська (Аккерманська) фортеця – пам'ятник історії та містобудування XIII-XV століть.

Пробний запуск катера сполученням Овідіополь – Білгород-Дністровський було здійснено у серпні 2022 року, що значно спростило пересування людей між містами. Це також може покращити логістику, яка стала проблемною, зокрема, у зв’язку з руйнуванням російськими окупантами внаслідок ракетних ударів мосту через Дністровський лиман.

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