Критичним значенням для міста буде підйом води на 105 сантиметрів.

У Миколаєві теж відчувають наслідки підриву Каховської греблі. Підняття рівня води спостерігається навіть тут, повідомив мер міста Олександр Сенкевич.

"На ранок рівень води в акваторії Миколаєва загалом піднявся на 58 см. Стежимо за ситуацією. Одразу заспокою містян. Критичною позначкою для Миколаєва є +105 см, але за словами фахівців, сьогоднішні ранкові цифри є плюс-мінус піковими, тому надалі рівень води має спадати", – заявив він.

Відзначимо, що Миколаїв розташований не на Дніпрі. Місто стоїть на березі Бузького лиману – великої прісноводної затоки в гирлі річки Південний Буг, яка сполучається з Дніпровським лиманом. Таким чином, підрив дамби Каховської ГЕС призвів до значного підйому рівня води навіть у цих двох дуже великих водоймах.

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Ситуація в зоні підтоплення на Херсонщині

За словами глави Херсонської ОВА, у найближчі 20 годин рівень води в заплаві Дніпра збільшиться ще на метр – вода продовжує надходити з Каховського водосховища. Нині на правобережній частині Херсонщини затоплено 1852 будинки. Всі служби працюють, щоб допомогти людям, які опинилися в зоні підтоплення.

Водночас на окупованій лівій частині Херсонщини люди покинуті напризволяще. Росіяни не проводять евакуацію. На допомогу постраждалим прийшли волонтери з правого берега.

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