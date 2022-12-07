В місті немає світла через ракетний удар ворога.

В Одесі поки не працюватиме громадський електротранспорт через відсутність електроенергії, яка сталася через ворожий ракетний удар 5 грудня. Про це повідомила прес-служба мерії міста.

"Міський електротранспорт сьогодні працювати не буде через відсутність електроенергії", - йдеться у повідомленні.

Також без світла з 5 грудня залишається переважна більшість містян.

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Ситуація в Одесі

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку на об'єкти критичної інфраструктури України. Сили протиповітряної оборони збили 61 із понад 70 ворожих ракет.

Згодом стало відомо, що ворожі ракети влучили в енергооб'єкти Київської, Вінницької та Одеської областей. Зокрема, в Одесі після ракетних ударів зникли світло та вода, а також зупинились котельні. Вчора ввечері стало відомо, що в Одесі відновлено водопостачання.

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