Також відновлено теплопостачання більше половини жителів міста.

В Одесі відновлено водопостачання.

Про це заявив мер міста Геннадій Труханов.

"Водопостачання та водовідведення відновлено по всьому місту. Вдень в тих районах, де не було води, її забезпечували комунальні автівки. Теплопостачання: одинадцять районних та квартальних котелень і Одеська ТЕЦ працюють у штатному режимі. Це близько 88% абонентів. Тобто з теплом вже більше шестисот тисяч одеситів", - сказав Труханов.

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За його словами, наразі ДТЕК та "Укренерго" працюють над відновленням потужностей для подачі електроенергії в усі райони міста. На допомогу їм направлена комунальна техніка.

Ракетний удар 5 грудня

5 грудня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку на об'єкти критичної інфраструктури України. Сили протиповітряної оборони збили 61 із понад 70 ворожих ракет.

Згодом стало відомо, що були попадання ракет в енергооб'єкти Київської, Вінницької, Одеської областей. В Одесі після ракетних ударів зникли електро- та водопостачання, було зупинено роботу всіх котелень.

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