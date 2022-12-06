В Одесі відновлено водопостачання.
Про це заявив мер міста Геннадій Труханов.
"Водопостачання та водовідведення відновлено по всьому місту. Вдень в тих районах, де не було води, її забезпечували комунальні автівки. Теплопостачання: одинадцять районних та квартальних котелень і Одеська ТЕЦ працюють у штатному режимі. Це близько 88% абонентів. Тобто з теплом вже більше шестисот тисяч одеситів", - сказав Труханов.
За його словами, наразі ДТЕК та "Укренерго" працюють над відновленням потужностей для подачі електроенергії в усі райони міста. На допомогу їм направлена комунальна техніка.
Ракетний удар 5 грудня
5 грудня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку на об'єкти критичної інфраструктури України. Сили протиповітряної оборони збили 61 із понад 70 ворожих ракет.
Згодом стало відомо, що були попадання ракет в енергооб'єкти Київської, Вінницької, Одеської областей. В Одесі після ракетних ударів зникли електро- та водопостачання, було зупинено роботу всіх котелень.