Сім'я убитої дівчинки збирається оскаржити вирок.

Сьогодні Роздільнянський районний суд Одеської області засудив до 15 років в'язниці Миколу Тарасова, який обвинувачується у вбивстві 11-річної мешканки Іванівки Дарини Лук'яненко в райцентрі Іванівка, скоєному у 2019 році.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний вирок оголошено сьогодні, 20 січня.

Суд визнав винним Тарасова за трьома статтями Кримінального кодексу України - за ст. 146 (викрадення), ст. 152 (спроба згвалтування) і ст. 115 (умисне вбивство). За ст. 297 (наруга над тілом) Тарасова виправдано.

Своє рішення - 15 років позбавлення волі - суд мотивував тим, що, виходячи з європейської практики, зловмисник має не тільки зазнати покарання, а й дістати можливість виправитися.

Також суд врахував молодий вік обвинувачуваного, відсутність шкідливих звичок і судимостей.

Читайте такожРодичі вбитої рік тому 11-річної Даші Лук'яненко: "Хочемо одного-справедливості"

Крім того, суд задовольнив частково цивільний позов батька вбитої дівчинки. Зокрема, Тарасов має відшкодувати моральну шкоду в сумі 800 тис. грн, а також матеріальну - 35 тис. грн, витрачені на похорони, і 1 тис. 133 грн - витрати на паливо.

Адвокат потерпілої сторони заявив журналістам, що оскаржуватиме вирок. Сім'я Лук'яненко вважає, що Тарасов має отримати довічне ув'язнення.

Вбивство 11-річної Дар'ї Лук'яненко в Одеській області: деталі

11-річна Дарина Лук'яненко зникла в середині червня 2019 року в рідному селищі по дорозі на танцювальний гурток. Її шукали шість днів поліція, Нацгвардія та волонтери. Залучили навіть кінологів і пілотів.

Учасники пошукової операції прочісували місцевість навколо населеного пункту в радіусі 20 км. а знайшли тіло дівчинки в декількох метрах від того місця, де її бачили востаннє, у дворі Тарасова, у вигрібній ямі.

Підозрюваний під тиском доказів зізнався не тільки в скоєнні жорстокого вбивства, але і спробі згвалтувати дівчинку в своєму будинку.

Перше судове засідання у справі відбулося близько року тому. І це було єдине засідання, на якому були присутні журналісти, далі справу розглядали в закритому режимі. Сьогодні пресі знову дозволили бути присутніми в залі суду — вже на вироку.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Лариса Козова