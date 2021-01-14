Україна наразі живе в умовах локдауну, запровадженого задля стримування поширення коронавірусної інфекції.

Після новорічно-різдвяних свят в Україні набирає нових обертів коронавірус. Відсьогодні підприємців штрафуватимуть за допуск людей без масок до будівель та транспорту.

Післясвяткова ситуація з коронавірусом

В Україні за добу коронавірусну інфекцію діагностували у 7925 осіб.

З початку пандемії на COVID-19 захворіло 1138764 українці, із яких 837063 – одужали, 20376 – померли.

Штрафи для підприємців за неносіння маски

Відсьогодні, 14 січня, українських підприємців штрафуватимуть за допуск людей без масок у будівлі й транспорт.

Війна на Донбасі

У районі проведення операції Об’єднаних сил за добу окупанти 6 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Головні новини України: що важливо знати 14 січня 2021

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Автор: Аліна Вишневська