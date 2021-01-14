Штраф також загрожує і працівникам підприємств та фізичній особі – підприємцю в разі неносіння ними масок.

Відсьогодні, 14 січня, українських підприємців штрафуватимуть за допуск людей без масок у будівлі й транспорт.

Чому бізнес штрафуватимуть за відвідувачів без масок

Читайте такожСтепанов заявив, що локдаун в Україні у жодному разі не скасуютьУ грудні 2020 року Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)". Ним передбачено накладення штрафів на підприємств, підприємців, установ, організацій, які порушили санітарне законодавство.

Напередодні закон був опублікований у парламентській газеті "Голос України", а сьогодні він набув чинності.

Неносіння масок: кого та за що штрафуватимуть

Згідно із законом, штрафом каратимуть фізичних осіб – підприємців за допуск особи у громадські будинки, споруди, де здійснюється обслуговування населення, та громадський транспорт у період дії карантину без надітого засобу індивідуального захисту. Йдеться про респіратори або захисні маски, що закривають ніс та рот, у тому числі й виготовлені самостійно.

Їм же загрожує штраф за відсутність попередження, донесеного в будь-якій формі та у будь-який спосіб, про необхідність надіти захисну маску та/або за відсутність реагування на перебування в таких місцях осіб без надітих засобів індивідуального захисту (усне зауваження про необхідність надіти маску, припинення обслуговування, виклик представника поліції з повідомленням про адміністративне правопорушення).

Крім того, передбачено штрафи у період дії карантину за неносіння маски працівниками суб’єктів господарювання або безпосередньо фізичною особою – підприємцем.

Штрафи для підприємців за відвідувачів без масок – суми

Читайте такожУ Києві з'явилася гігантська маска з написами про "ковідні" страхи (фото)Підприємство, установа, організація, громадянин – суб’єкт господарської діяльності повинні будуть сплатити штраф у розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто на суму від 3400 до 5100 гривень.

Такий же самий штраф передбачено і за обслуговування споживачів без надітих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно.

Карантин в Україні: що відомо

З 8 січня в Україні запроваджено локдаун. Йдеться про посилені карантинні обмеження з метою протидії поширенню коронавірусу. Діятиме він до 24 січня.

Після січневого локдауну Міністерство охорони здоров'я України планує перейти до адаптивного карантину.

Загалом же режим карантину в Україні встановлено до 28 лютого.

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Автор: Аліна Вишневська