Вже довгий час Україна живе в умовах карантину, введеного з метою запобігання поширенню коронавірусу.

В Україні другу добу спостерігається зростання випадків зараження коронавірусом. Зеленський скликав засідання РНБО. У Чернівецькій області можуть ввести "червону" зону карантинних обмежень.

Засідання РНБО

Зеленський знову скликав засідання РНБО з питань державної безпеки. Тиждень тому на минулому засіданні були прийняті санкції проти Медведчука, його дружини та інших осіб.

Карантин у Чернівецькій області

Через високі темпи зараження коронавірусом вже завтра Чернівецьку область можуть перевести в "червону" зону. У цьому випадку посилять карантинні обмеження.

Коронавірус в Україні

В Україні зафіксовано один з найвищих показників добової захворюваності коронавірусом. За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 8003 осіб, зафіксовано 146 летальних випадків, 4244 пацієнти одужали.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 1 333 844 людини, з них 1 163 555 одужали, летальних випадків — 25 742.

Війна на Донбасі

За минулу добу російські бойовики десять разів порушили режим тиші на Донбасі. Противник відкривав вогонь із забороненого озброєння: мінометів і кулеметів.

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Автор: Катерина Пулатова