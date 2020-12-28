Головні новини України 28 грудня 2020 / фото УНІАН
В Україні помітно знизилася добова кількість нових випадків коронавірусу. Окупанти не припиняють порушувати перемир’я на Донбасі.
Ситуація з коронавірусом
В Україні за добу діагностували 4385 нових випадків захворювання COVID-19.
З початку пандемії коронавірусом у країні інфікувалося 1030374 українці, 665729 - одужали, 17849 - померли.
Перемир’я на Донбасі
Бойовики на Донбасі продовжують порушувати встановлене перемир'я - ворожі обстріли зафіксовано упродовж минулої та поточної доби. Внаслідок обстрілу було травмовано українського бійця.
Новини України 28 грудня 2020 / фото УНІАН
Головні новини України: що важливо знати 28 грудня 2020
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