У січні громадяни купуватимуть газ за ціною від 6,99 до 10,8 гривні за кубометр залежно від постачальника газу.

Газопостачальні компанії в рамках конкурентного ринку природного газу пропонують населенню України в січні купувати газ за ціною від 6,99 до 10,8 гривні за кубометр, при цьому мінімальна ціна вище грудневої на 11%, А Максимальна на 20,5%.

Читайте такожВ Україні розширили програму отримання субсидій на комуналку (відео)Про це повідомляється на сайті консультаційного центру для населення "ГазПравда", створеного НАК" Нафтогаз України" спільно з активістами.

Найменшу ціну в січні своїм споживачам запропонувала енергетична компанія "Газ АП" - 6,99 гривні за кубометр (+11% до грудня). Далі йде компанія Megawatt - 7,05 гривні за кубометр (+18% до грудня). Далі йде компанія "Агросинтез Трейдинг" - 7,08 гривні за кубометр (+19% до грудня). "Енергетичні ресурси України" пропонують газ за ціною 7,11 гривні за кубометр, а "Асканія Енерджі" - 7,20 гривні за кубометр.

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", яка обслуговує близько 3% населення, пропонує паливо в січні по 7,22 гривні за кубометр (+14% до грудня).

Ціни на газ в інших постачальників

Ціни інших постачальників коливаються в діапазоні від 7,39 до 10,8 гривні за кубометр.

Регіональні газопостачальні компанії (газзбути), які обслуговують дві третини побутових споживачів, у січні пропонують громадянам купити газ за ціною від 8,75 до 10,8 гривні за кубометр залежно від регіону. Таким чином, мінімальна вартість блакитного палива у газзбутів зросла на 26,8%, а максимальна на 20,5%.

Найвищу ціну на січень запропонувала компанія "Львівенергозбут" - 10,8 гривні за кубометр.

Загалом станом на 28 грудня свої січневі пропозиції опублікували 55 постачальників газу.

Що цьому передувало

Середня вартість газу в Україні для населення в грудні становить від 6,33 до 8,96 гривні за кубометр.

З 1 серпня в Україні відкрився ринок природного газу для побутових споживачів, які отримали можливість самостійно обирати собі постачальника газу.

Також завершився термін дії публічних спеціальних зобов'язань (ПСО) держкомпанії НАК "Нафтогаз України" для населення, але теплокомуненерго продовжать отримувати газ за регульованою "Нафтогазом" ціною.

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Автор: Бредіхіна Ганна