Уже близько року Україна живе в умовах карантинних обмежень, запроваджених через коронавірус.

В Україні за добу різко збільшилася кількість нових хворих на COVID-19. У МОЗі розповіли, які штами коронавірусу циркулюють у країні.

Захворюваність на коронавірус

В Україні за добу зафіксували 7235 нових випадків зараження коронавірусом.

Всього з початку пандемії на COVID-19 захворіло 1364705 українців, із яких 1182036 - одужали 26397 - померли.

В Україні, як зазначив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, циркулює декілька штамів коронавірусу, проте його небезпечних мутацій, станом на зараз, не виявлено.

Перемир’я на Донбасі

На Донбасі за добу бойовики один раз порушили перемир'я. Зокрема, поблизу селища Жовте було зафіксовано проліт ворожого безпілотника, який перетнув лінію розмежування. Його було вчасно подавлено.

Головні новини України: що важливо знати 3 березня 2021

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Автор: Аліна Вишневська