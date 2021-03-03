За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві та Івано-Франківській області.

В Україні за добу виявили 7 235 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 429 дітей та 319 медпрацівників.

Читайте такожСтало відомо, які штами коронавірусу циркулюють в УкраїніПро це йдеться в повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-канналі. Зазначається, що за добу було госпіталізовано 3 486 осіб; виписано з лікарень 2 925 осіб; зафіксовано 185 летальних випадків; одужали 5 118 осіб.

Крім цього, здійснено тестувань за добу – 85 043 (зокрема методом ПЛР – 34 945, методом ІФА – 17 688); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 32 410.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 364 705 осіб;

одужало – 1 182 036 осіб;

летальних випадків – 26 397;

проведено ПЛР-тестувань – 6 983 925.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (655), Івано-Франківській (640), Вінницькій (577), Чернівецькій (495) та Закарпатській (479) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 655 випадків;

Вінницька область – 577 випадків;

Волинська область – 201 випадок;

Дніпропетровська область – 234 випадки;

Донецька область – 213 випадків;

Житомирська область – 296 випадків;

Закарпатська область – 479 випадків;

Запорізька область – 219 випадків;

Івано-Франківська область – 640 випадків;

Київська область – 427 випадків;

Кіровоградська область – 85 випадків;

Луганська область – 47 випадків;

Львівська область – 403 випадки;

Миколаївська область – 197 випадків;

Одеська область – 309 випадків;

Полтавська область – 148 випадків;

Рівненська область – 217 випадків;

Сумська область – 132 випадки;

Тернопільська область – 343 випадки;

Харківська область – 394 випадки;

Херсонська область – 40 випадків;

Хмельницька область – 295 випадків;

Черкаська область – 130 випадків;

Чернівецька область – 495 випадків;

Чернігівська область – 59 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Автор: Ірина Погоріла