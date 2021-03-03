В Україні за добу виявили 7 235 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 429 дітей та 319 медпрацівників.
Читайте такожСтало відомо, які штами коронавірусу циркулюють в УкраїніПро це йдеться в повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-канналі. Зазначається, що за добу було госпіталізовано 3 486 осіб; виписано з лікарень 2 925 осіб; зафіксовано 185 летальних випадків; одужали 5 118 осіб.
Крім цього, здійснено тестувань за добу – 85 043 (зокрема методом ПЛР – 34 945, методом ІФА – 17 688); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 32 410.
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 1 364 705 осіб;
- одужало – 1 182 036 осіб;
- летальних випадків – 26 397;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 983 925.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (655), Івано-Франківській (640), Вінницькій (577), Чернівецькій (495) та Закарпатській (479) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 655 випадків;
Вінницька область – 577 випадків;
Волинська область – 201 випадок;
Дніпропетровська область – 234 випадки;
Донецька область – 213 випадків;
Житомирська область – 296 випадків;
Закарпатська область – 479 випадків;
Запорізька область – 219 випадків;
Івано-Франківська область – 640 випадків;
Київська область – 427 випадків;
Кіровоградська область – 85 випадків;
Луганська область – 47 випадків;
Львівська область – 403 випадки;
Миколаївська область – 197 випадків;
Одеська область – 309 випадків;
Полтавська область – 148 випадків;
Рівненська область – 217 випадків;
Сумська область – 132 випадки;
Тернопільська область – 343 випадки;
Харківська область – 394 випадки;
Херсонська область – 40 випадків;
Хмельницька область – 295 випадків;
Черкаська область – 130 випадків;
Чернівецька область – 495 випадків;
Чернігівська область – 59 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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