Тим часом уряд вирішив не продовжувати дію карантину вихідного дня й міркує над подальшими обмеженнями.

Кількість нових хворих на COVID-19 за добу в Україні зросла на більш ніж 14 тисяч. У Раді назвали умову запровадження локдауну.

Ситуація з коронавірусом

В Україні за добу COVID-19 діагностували у 14496 людей.

Всього з початку пандемії підтверджено 772760 випадків коронавірусної інфекції, 384426 - одужали, 12960 - померли.

Локдаун: умова запровадження

Запровадження в Україні жорсткого локдауну, як зазначив голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький, залежить від кількості заповнених місць у "коронавірусних" лікарнях. Водночас в уряді зауважили, що дати можливого введення локдауну поки що немає.

Перемир’я на Донбасі

Від початку поточної доби, 3 грудня, російські окупанти двічі порушили режим тиші. Так, неподалік Водяного ворог застосував декілька мін калібром 120 міліметрів, а також здійснив дистанційне мінування позицій наших військ, використавши декілька заборонених мін ПОМ-2.

Головні новини України: що важливо знати 3 грудня 2020

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Автор: Аліна Вишневська