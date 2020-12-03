Кількість нових хворих на COVID-19 за добу в Україні зросла на більш ніж 14 тисяч. У Раді назвали умову запровадження локдауну.
Ситуація з коронавірусом
В Україні за добу COVID-19 діагностували у 14496 людей.
Всього з початку пандемії підтверджено 772760 випадків коронавірусної інфекції, 384426 - одужали, 12960 - померли.
Локдаун: умова запровадження
Запровадження в Україні жорсткого локдауну, як зазначив голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький, залежить від кількості заповнених місць у "коронавірусних" лікарнях. Водночас в уряді зауважили, що дати можливого введення локдауну поки що немає.
Перемир’я на Донбасі
Від початку поточної доби, 3 грудня, російські окупанти двічі порушили режим тиші. Так, неподалік Водяного ворог застосував декілька мін калібром 120 міліметрів, а також здійснив дистанційне мінування позицій наших військ, використавши декілька заборонених мін ПОМ-2.
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