Закон підтримали 276 народних депутатів.

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроект «Про внутрішній водний транспорт», який регулює правовідносини в цій галузі.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, за ухвалення законопроекту №1182-1-д проголосували 276 депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів.

Читайте такожЗасідання Ради 3 грудня: розгляд проекту закону про внутрішній водний транспорт та інші питання порядку денного (трансляція)

Згідно з пояснювальною запискою, також метою прийняття законопроекту є встановлення економічних і організаційних основ діяльності внутрішнього водного транспорту.

«Прийняття проекту забезпечить уніфікацію термінології в галузі водного транспорту і виключення колізій у відповідній сфері законодавства», - йдеться в документі.

Також законопроект передбачає створення Державного фонду внутрішніх водних шляхів в складі спеціального фонду державного бюджету України для забезпечення судноплавства.

«Джерелами формування зазначеного спеціального фонду Державного бюджету України плануються: відсоток коштів акцизного податку з вироблених в Україні пального, акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального, митних платежів, що сплачуються при приміщенні судів в митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами», - йдеться в пояснювальній записці.

Відзначається, що кошти Державного фонду внутрішніх водних шляхів будуть направлятися на фінансове забезпечення обслуговування внутрішніх водних шляхів для утримання їх в судноплавному стані; будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання стратегічних об'єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту; здійснення заходів щодо забезпечення безпеки судноплавства на внутрішніх водних шляхах; навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, функціонування, реконструкції, ремонту та розвитку річкової інформаційної системи; заходів з розвитку інфраструктури внутрішнього водного транспорту відповідно до державних програм; утримання, реконструкцію, ремонт, технічного переозброєння та охорону судноплавних гідротехнічних споруд (судноплавних шлюзів), а також витрати на використання цих споруд для пропуску судів.

Також наголошується, що основні новели, закладені в законопроект «Про внутрішній водний транспорт», сприяють інтеграції внутрішніх водних шляхів в інтермодальні логістичну схему, яка дозволить Україні посилити свою конкурентну позицію в транспортній системі країн-членів ЄС.

Згідно з пояснювальною запискою, прийняття закону сприятиме розвитку берегової інфраструктури внутрішнього водного транспорту, поліпшення стану річкового господарства, розвитку на конкурентних засадах ринку послуг у сфері внутрішнього водного транспорту і залученню інвестицій, переорієнтації вантажопотоків на екологічний транспорт та інше.

Хронологія подій

24 квітня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект «Про внутрішній водний транспорт», який серед іншого передбачає створення Державного фонду внутрішніх водних шляхів для забезпечення судноплавства по ним.

За словами міністра інфраструктури Владислава Криклій, прийняття Верховною Радою закону «Про внутрішній водний транспорт» дозволить збільшити обсяг вантажоперевезень протягом 3-5 років до 30 млн тонн на рік з економічним ефектом для держави до 13-16 млрд грн на рік.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Павло Степанець