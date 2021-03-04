В Україні продовжує діяти адаптивний карантин, запроваджений з метою протидії поширенню коронавірусу.

В Україні різко зросла кількість нових випадків COVID-19 - за добу виявлено понад 10 тисяч. Водночас у країні офіційно підтверджено перші випадки "британського" штаму коронавірусу.

Ситуація з коронавірусом

В Україні за добу виявили ще 10057 нових інфікованих коронавірусом, померло майже 200 хворих.

Всього з початку пандемії на COVID-19 захворіло 1374762 українці, 1186873 - одужали 26591 - померли.

"Британський" штам коронавірусу в Україні

Перші два випадки так званого "британського" штаму коронавірусу офіційно підтвердили в Україні. Новий штам виявлено, зокрема, у двох пацієнтів з Прикарпаття.

Війна на Донбасі

У районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі за добу окупанти чотири рази відкривали вогонь. Унаслідок обстрілів кульове поранення отримав військовослужбовець ЗСУ.

Тим часом голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук попередив про дзеркальну відповідь у разі відкриття вогню бойовиками.

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Автор: Аліна Вишневська