В Україні різко зросла кількість нових випадків COVID-19 - за добу виявлено понад 10 тисяч. Водночас у країні офіційно підтверджено перші випадки "британського" штаму коронавірусу.
Ситуація з коронавірусом
В Україні за добу виявили ще 10057 нових інфікованих коронавірусом, померло майже 200 хворих.
Всього з початку пандемії на COVID-19 захворіло 1374762 українці, 1186873 - одужали 26591 - померли.
"Британський" штам коронавірусу в Україні
Перші два випадки так званого "британського" штаму коронавірусу офіційно підтвердили в Україні. Новий штам виявлено, зокрема, у двох пацієнтів з Прикарпаття.
Війна на Донбасі
У районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі за добу окупанти чотири рази відкривали вогонь. Унаслідок обстрілів кульове поранення отримав військовослужбовець ЗСУ.
Тим часом голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук попередив про дзеркальну відповідь у разі відкриття вогню бойовиками.
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