За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві, Житомирській та Вінницькій областях.

В Україні за добу виявили 10 057 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 611 дітей та 388 медпрацівників.

Читайте такожШмигаль заявив, що жорсткий карантин врятував Україну від "італійського сценарію"Про це йдеться у Телеграм-каналі Коронавірус_інфо. Повідомляється, що за добу було госпіталізовано 3 271 особа; виписано з лікарень 2 752 особи; зафіксовано 194 летальних випадків; одужали 4 837 осіб. Крім цього, здійснено тестувань за добу – 83 086 (зокрема методом ПЛР – 38 068, методом ІФА – 16 265); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 28 753.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 374 762 особи;

одужало – 1 186 873 особи;

летальних випадків – 26 591;

проведено ПЛР-тестувань – 7 021 993.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Києві (868), Житомирській (888), Вінницькій (827), Івано-Франківській (776), Закарпатській (679) та Чернівецькій (626) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 868 випадків;

Вінницька область – 827 випадків;

Волинська область – 258 випадків;

Дніпропетровська область – 384 випадки;

Донецька область – 280 випадків;

Житомирська область – 888 випадків;

Закарпатська область – 679 випадків;

Запорізька область – 180 випадків;

Івано-Франківська область – 776 випадків;

Київська область – 423 випадки;

Кіровоградська область – 93 випадки;

Луганська область – 53 випадки;

Львівська область – 590 випадків;

Миколаївська область – 197 випадків;

Одеська область – 483 випадки;

Полтавська область – 253 випадки;

Рівненська область – 202 випадки;

Сумська область – 297 випадків;

Тернопільська область – 457 випадків;

Харківська область – 442 випадки;

Херсонська область – 36 випадків;

Хмельницька область – 357 випадків;

Черкаська область – 241 випадок;

Чернівецька область – 626 випадків;

Чернігівська область – 167 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Автор: Ірина Погоріла