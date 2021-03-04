В Україні збільшується кількість нових хворих на коронавірус \ фото УНІАН

В Україні за добу виявили 10 057 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 611 дітей та 388 медпрацівників.

Читайте такожШмигаль заявив, що жорсткий карантин врятував Україну від "італійського сценарію"Про це йдеться у Телеграм-каналі Коронавірус_інфо. Повідомляється, що за добу було госпіталізовано 3 271 особа; виписано з лікарень 2 752 особи; зафіксовано 194 летальних випадків; одужали 4 837 осіб. Крім цього, здійснено тестувань за добу – 83 086 (зокрема методом ПЛР – 38 068, методом ІФА – 16 265); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 28 753.

За весь час пандемії в Україні

  •  захворіло – 1 374 762 особи;
  •  одужало – 1 186 873 особи;
  •  летальних випадків – 26 591;
  •  проведено ПЛР-тестувань – 7 021 993.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Києві (868), Житомирській (888), Вінницькій (827), Івано-Франківській (776), Закарпатській (679) та Чернівецькій (626) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 868 випадків;
  • Вінницька область – 827 випадків;
  • Волинська область – 258 випадків;
  • Дніпропетровська область – 384 випадки;
  • Донецька область – 280 випадків;
  • Житомирська область – 888 випадків;
  • Закарпатська область – 679 випадків;
  • Запорізька область – 180 випадків;
  • Івано-Франківська область – 776 випадків;
  • Київська область – 423 випадки;
  • Кіровоградська область – 93 випадки;
  • Луганська область – 53 випадки;
  • Львівська область – 590 випадків;
  • Миколаївська область – 197 випадків;
  • Одеська область – 483 випадки;
  • Полтавська область – 253 випадки;
  • Рівненська область – 202 випадки;
  • Сумська область – 297 випадків;
  • Тернопільська область – 457 випадків;
  • Харківська область – 442 випадки;
  • Херсонська область – 36 випадків;
  • Хмельницька область – 357 випадків;
  • Черкаська область – 241 випадок;
  • Чернівецька область – 626 випадків;
  • Чернігівська область – 167 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Автор: Ірина Погоріла