В Україні за добу виявили 10 057 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 611 дітей та 388 медпрацівників.
Читайте такожШмигаль заявив, що жорсткий карантин врятував Україну від "італійського сценарію"Про це йдеться у Телеграм-каналі Коронавірус_інфо. Повідомляється, що за добу було госпіталізовано 3 271 особа; виписано з лікарень 2 752 особи; зафіксовано 194 летальних випадків; одужали 4 837 осіб. Крім цього, здійснено тестувань за добу – 83 086 (зокрема методом ПЛР – 38 068, методом ІФА – 16 265); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 28 753.
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 1 374 762 особи;
- одужало – 1 186 873 особи;
- летальних випадків – 26 591;
- проведено ПЛР-тестувань – 7 021 993.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Києві (868), Житомирській (888), Вінницькій (827), Івано-Франківській (776), Закарпатській (679) та Чернівецькій (626) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 868 випадків;
- Вінницька область – 827 випадків;
- Волинська область – 258 випадків;
- Дніпропетровська область – 384 випадки;
- Донецька область – 280 випадків;
- Житомирська область – 888 випадків;
- Закарпатська область – 679 випадків;
- Запорізька область – 180 випадків;
- Івано-Франківська область – 776 випадків;
- Київська область – 423 випадки;
- Кіровоградська область – 93 випадки;
- Луганська область – 53 випадки;
- Львівська область – 590 випадків;
- Миколаївська область – 197 випадків;
- Одеська область – 483 випадки;
- Полтавська область – 253 випадки;
- Рівненська область – 202 випадки;
- Сумська область – 297 випадків;
- Тернопільська область – 457 випадків;
- Харківська область – 442 випадки;
- Херсонська область – 36 випадків;
- Хмельницька область – 357 випадків;
- Черкаська область – 241 випадок;
- Чернівецька область – 626 випадків;
- Чернігівська область – 167 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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