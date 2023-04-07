У 2023 році передбачено виплату 1,5 млрд гривень регіонам на облаштування в школах якісних укриттів.

Кабінет міністрів схвалив концепцію безпеки закладів освіти.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. "Мова йде не лише про розбудову сучасних комфортних укриттів. Документ також передбачає нові підходи до пожежної безпеки, охорони шкіл із залученням відповідних підрозділів поліції, нові підходи до пропускного режиму, відеоспостереження, інклюзивності", - зазначив він.

За його словами, концепція дозволить впроваджувати чіткі алгоритми дій у разі небезпеки, додаткове навчання для вчителів та учнів про те, як діяти в різних ситуаціях.

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Також він додав, що цьогоріч передбачено 1,5 млрд грн субвенції регіонам на облаштування в школах якісних укриттів. "Від місцевої влади очікуємо швидких результатів та ефективного використання виділених коштів", - наголосив він.

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Нагадаємо, на початку січня тодішній міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет повідомляв, що в нашій державі майже 71% шкіл працюють в очному чи змішаному форматі, і цього року продовжиться облаштування укриттів у навчальних закладах.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Шкарлета, станом на грудень 2022 року 74,7% шкіл в Україні відповідали вимогам безпечного освітнього процесу.

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