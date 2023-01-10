За словами міністра Сергія Шкарлета, на цей рік передбачена специфічна субвенція на формування безпечного освітнього середовища.

В Україні майже 71% шкіл працюють в очному чи змішаному форматі і цього року продовжиться облаштування укриттів у навчальних закладах.

"Майже 71% шкіл працювали в форматі або очно, або в змішаному форматі з елементами очного. Тобто приблизно 30% - це було навчання в онлайні. Оскільки це території, які межують з кордоном бойових дій. Це території, які потенційно небезпечні, або окремі заклади, які ще не мають укриттів і можливості формувати безпековий протокол під час повітряних тривог", - сказав міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет в ефірі інформаційного телемарафону.

За словами міністра, на 2023 рік передбачена специфічна субвенція на формування безпечного освітнього середовища, принаймні, в тих опорних закладах, де на сьогодні ще немає укриттів.

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"Плюс Євросоюз нам виділив 100 млн євро на формування укриттів в тих школах, де на сьогодні ще немає безпечних умов", - додав Шкарлет.

Війна в Україні: зруйновані окупантами заклади освіти

За інформацією міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета, на відновлення пошкоджених та зруйнованих внаслідок війни закладів освіти необхідно понад 9 млрд грн. Нині 2 тис. 532 школи в Україні пошкоджені, з них 287 – повністю зруйновані російськими окупантами.

За даними Шкарлета, найбільших збитків у сфері освіти зазнали Харківська, Донецька, Луганська, Запорізька, Миколаївська та Херсонська області.

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