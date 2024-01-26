"Хочуть забрати життя після смерті": Україну накрив новий скандал

Чи можна забрати життя після смерті? Деякі народні депутати вважають – можна. В Україні запалав новий скандал, пов’язаний з забезпеченням права учасників війни на біологічне посттравматичне батьківство чи материнство.

Віталіна народилася торік, у травні. Тоді вся країна вітала її маму Наталю Киркач-Антоненко з народженням доньки. Тато малечі Віталій Киркач-Антоненко загинув за півроку до пологів.

Під час вагітності пані Наталя написала на своїй сторінці в Facebook допис, сповнений болю й надії. І це було звернення до усіх українських жінок, чоловіки яких пішли боронити країну.

"Мій найдорожчий чоловік загинув в бою, але в мене залишилася надія мати дітей від нього. І я хочу поділитися цим досвідом, - написала жінка. - За три місяці до загибелі мого коханого чоловіка, мені пощастило від нього зачати дитинку. Але при першій же нагоді він вирішив зберегти в кріобанку можливість стати батьком і інших наших діточок… Сучасний світ нам дає змогу народити та виховати дітей наших загиблих коханих - найсміливіших і найвідважніших людей у цьому світі. Поговоріть один з одним. І якщо ви однієї думки, то сходіть в репродуктивну клініку і підготуйте всі документи на випадок найгіршого...".

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Скандальна поправка до потрібного закону

Не лишилась осторонь і влада – про потребу зберегти генофонд, популяризуючи репродуктивні технології, заговорили в парламенті. Результатом цього став законопроєкт №8011, згідно з яким українські воїни мали би безкоштовно зберігати свої репродуктивні клітини у кріобанках.

21 березня 2023 року Верховна Рада підтримала його у першому читанні, у листопаді – у другому, далі його підписав президент. Але…

На початку 2024 року суспільство дізналось, що, виявляється, депутати перед другим читанням внесли в документ "цікаві" зміни, які, як кажуть, не налазять на голову.

Поправка авторства народного депутата Михайла Радуцького, яка спричинила скандал, звучить так: "У разі загибелі або визнання померлою в установленому порядку особи, репродуктивні клітини якої зберігаються, їх зберігання припиняється з подальшою утилізацією".

На скріншоті, який опублікувала авторка названого закону, народна депутатка від "Слуг народу" Оксана Дмитрієва, також є обґрунтування цієї поправки: "Оскільки питання постмортальної репродукції наразі залишається неврегульованим національним законодавством, пропонується передбачити, що після припинення зберігання репродуктивних клітин вони підлягають утилізації".

Зрада чи не зрада

Скандальна поправка, вкупі з деякими іншими нормами закону, які мають неоднозначне трактування, призводять до зради – "У військових хочуть забрати життя й після смерті".

Найбільше українців збурило те, що з написаного виходить: вдову військового начебто ставлять перед фактом, що не вона вирішує долю репродуктивних клітин близької людини, а чомусь це робить держава. Крім того, у разі, коли родина військовослужбовця платила за зберігання репродуктивних клітин самостійно, то вона може перейти на безоплатне зберігання (але не ясно, чи може повернутись назад до платного за бажанням дружини, якщо чоловік загинув). А якщо родини одразу йшли в програму безоплатного зберігання (з фінансуванням державою), то перейти в платне (своїм коштом) не передбачається взагалі…

Юрист Даніїл Попков зазначає, що скандальна поправка геть не стосується людей, які платять за зберігання біоматеріалу з власної кишені: ""Мають право на безоплатне" - це не означає, що автоматично їх матеріал тепер буде зберігатись безоплатно. Це говорить лиш, що ці люди можуть претендувати на безоплатне подальше зберігання (умовно, написати заяву, і тоді за це йдуть бюджетні кошти). При цьому, в п.4 ще раз повторюється: "отримують право… в порядку КМУ". Тобто, хто платив сам, зможе не платити, коли буде відповідний порядок Уряду і коли на це будуть бюджетні кошти. Або можна зберігати далі за свої. Зміни стосуються лише безоплатного зберігання, а не приватного. Гадаю, логіка тут така: поки людина жива, держава платить за зберігання, якщо загинула, то матеріал утилізується".

При цьому він підкреслює, що, оскільки деталізація цих положень має бути визначена Кабміном, це означає, що строки утилізації також будуть розроблятися Кабміном.

"А Кабмін може встановити, наприклад, що у разі загибелі матеріал зберігається два місяці, потім пропонується оплачувати родичам за власні кошти, а якщо вони відмовляються, або ігнорують – утилізація", - додав він.

Все можна виправити

За словами юриста, ніякої зради немає – закон не вводить ніяких механізмів контролю, й про диверсію щодо військових не йдеться. Він переконаний, що в березні нічого не зміниться й "ніхто нічого не утилізує". Але зазначає, що "деякі пункти закону можна було прописати краще".

Тому, хоча закон і має набути чинності з 23 березня поточного року, скоріше за все, після цієї дати нічого страшного не станеться.

По-перше, зараз всі військовослужбовці, які вже беруть участь у програмах з репродуктології, або планують долучитися, роблять це за власні гроші. Тому закон їх поки взагалі не стосується.

По-друге, Кабмін лиш отримав доручення прийняти потрібні нормативні акти та запланувати в бюджеті на 2025 рік кошти для відповідних програм. Тобто ні самих програм безоплатного (тобто, за умови фінансування з держбюджету) кріоконсервації та зберігання біоматеріалу, наданого військовими, ні грошей на це – наразі не передбачено.

Проте, після спричиненого резонансу пояснювати, що ж сталось і чому така ганебна поправка "пролізла" в гарний закон, взялася й парламентарі (можливо, тому, що під час голосування у другому читанні ніхто проти неї не заперечував). І вже обіцяють прописати потрібні зміни.

"Хочу трохи заспокоїти дружин наших захисників: підзаконні акти, механізми, процедури ще не розроблено, програма поки не розпочала роботу. Дана правка має стосуватися лише тих, хто зберігає клітини в рамках програми (яка ще не працює), і паралельно я подаю окремий законопроект (він уже готовий), який скасує цю антилюдську норму… З підтримкою громадськості ми зможемо швидко привести це до ладу", - зазначила Оксана Дмитрієва.

Свій варіант змін до закону про забезпечення прав військовослужбовців на біологічне батьківство підготували і в "Європейській солідарності". "Ми вимагатимемо упорядкувати це чутливе питання. Принагідно зазначу, що закон було проголосовано наприкінці листопада, недавно підписано, і він ще не запрацював. Уряд не розробив відповідні підзаконні акти. Тож вносимо зміни і вимагаємо від уряду забезпечити право військовослужбовців і їх родин на посттравматичне батьківство", - повідомила народна депутатка від "ЄС" Ірина Геращенко.

Обіцяна депутатами робота над змінами стартує в понеділок, 29 січня. Проте, якщо парламентарям не вдасться вилучити з прикінцевих положень скандальну норму (завжди існує ймовірність, що, задля електоральних балів, кожна фракція буде тягнути ковдру на себе), можна спробувати зібрати підписи під відповідною петицією. І паралельно варто "слідкувати за руками" - уважно спостерігати, які підзаконні акти прийматиме Кабмін.

Тетяна Стежар