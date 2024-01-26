Питання постало після того, як вдовам загиблих військових почали відмовляти у можливості народити дитину, використавши їхню сперму.

В Україні виник скандал навколо ухваленого закону, згідно з яким після смерті військового, його репродуктивний матеріал, що зберігається в клініках, призначений до утлізації з березня.

Питання постало після того, як вдовам загиблих українських військових стали відмовляти у можливості народити дитину, використавши їхню сперму.

Як повідомила ресторатор Олеся Остафієва, відмову пояснюють тим, що держава не хоче надавати пільги дітям загиблих військовослужбовців. За інформацією Остафієвої, автором поправки щодо утилізації сперми загиблих, внесеної до закону, є голова комітету Верховної Ради з охорони здоров'я Михайло Радуцький.

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Він вже відреагував на скандал заявивши, що така ситуація неправильна та несправедлива. "Сьогодні у соцмережах та ЗМІ поширились повідомлення про те, що жінкам заборонили використовувати для запліднення заморожений біоматеріал їхніх загиблих чоловіків. А це стосується зокрема дружин українських загиблих воїнів – наших Героїв. Ми вважаємо таку ситуацію неправильною і несправедливою стосовно наших Героїв і памʼяті про них", - написав у Телеграм-каналі Радуцький.

Він висловив думку, що кожен Герой має право на продовження роду, тому не має бути формального підходу до цього питання щодо загиблих Героїв. "Якщо сучасна медицина дозволяє це зробити, і якщо цього бажає родина, то будь-які бюрократичні перепони мають бути зняті", - зазначив він.

"Якщо родинам Героїв говорять, що існують якісь проблеми зі зберіганням біологічного матеріалу, що він може бути знищений, то до березня ми цю проблему точно приберемо. Верховна Рада без вагань проголосує за необхідні зміни, зокрема до Цивільного кодексу та інших законів", - пообіцяв він.

Пізніше Радуцький додав, що через велику кількість запитань від ЗМІ, хотів би дати вичерпні відповіді щодо збереження репродуктивних клітин військових.

"Перше і головне: репродуктивні клітини українських захисників у випадку загибелі – не утилізуватимуть. Друге: прийнятий законопроект 3496-IX стосується виключно військовослужбовців, які внаслідок травми втратили можливість мати дітей, а не загиблих воїнів. Третє: внесення відповідних правок мало виключно процесуальний характер, аби уникнути суперечності закону зі ст. 248 Цивільного кодексу, яка передбачає припинення представництва за довіреності після смерті довірителя. Четверте: жодних правових підстав для утилізації зараз – немає. Закон не вступив у силу. П’яте: задля розв’язання цієї колізії до 23 березня 2024 року (дата вступу законопроекту у дію) Верховна Рада ухвалить зміни до Цивільного кодексу, які враховуватимуть інтереси сімей загиблих воїнів", - пояснив ситуацію Радуцький.

Також до пояснень ситуації приєдналось і Міністерство охорони здоров'я (МОЗ). Там підкреслили, що "кріобанки НЕ будуть утилізувати заморожений біоматеріал загиблих військових".

"В березні набере чинності прийнятий парламентом закон, який дозволяє родинам військових безоплатно зберегти репродуктивні клітини та використати їх для продовження роду наших захисників. Те що в цьому законі не передбачено такої ж можливості для тих, хто загинув – законодавча колізія, яку буде усунено у найкоротші терміни. МОЗ спільно з народними депутатами вже веде відповідну роботу", - наголошується у повідомленні МОЗ.

Репродуктивний матеріал військових

У березні 2023 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт № 8011. Він дає можливість на державному рівні закріпити право на забір і подальше використання статевих клітин українськими військовими, якщо ті через поранення, травму або контузію втратили репродуктивну функцію. А в листопаді закон був прийнятий. Перед новим роком його підписав президент Володимир Зеленський.

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