Втім, місто обіцяють прикрасити святковою ілюмінацією.

У Вінниці цьогоріч не буде головної новорічної ялинки міста черех ситуацію, що склалася з розповсюдженням коронавірусу.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов.

Чиновник розповів, що серед містян розгорнулася велика дискусія з приводу ялинки, деякі навіть подавали відповідні петиції.

"Одні мешканці громади вважають, що цього року головну ялинку Вінниці ставити не потрібно і краще ці ресурси спрямувати на лікарні для боротьби з COVID-19. Інші навпаки за збереження цієї традиції, щоб в цей складний період для всіх міська ялинка додала людям позитивних емоцій", - пише мер Вінниці.

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Ситуацію із захворюваністю на коронавірус Моргунов назвав досить тривожною, у зв'язку з чим формат святкування Нового Року вирішили змінити.

"Тому в цьому році головної вінницької ялинки в Центральному парку ім. Леонтовича не буде, а святкові заходи будуть перенесені в онлайн-формат. Але ми збережемо традицію святкової ілюмінації на магістральних вулицях та прикрашення центру міста. Та обов’язково встановимо на Майдані Незалежності вертеп, як ми це робили в минулі роки", - написав міський голова.

Звертаючись до мешканців міста, він попросив усіх фотографуватися на фоні святкових локацій із дотриманням соціальної дистанції та протиепідемічних правил.

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Автор: Юрій Годован