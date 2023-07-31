Дітей з цього району вивезли в рамках примусової евакуації.

Місто Вовчанськ Харківської області, що за 4 кілометри від кордону з ворогом, пробуло під окупацією півроку – з лютого по вересень 2022 року. Відтоді тут не було жодного дня без обстрілів.

Як йдеться в сюжеті ТСН, третина житлових будинків перетворилася на руїни, а вулиці переважно пусті, бо ж люди ховаються від прильотів по ще вцілілих домівках. Газу тут немає вже 10 місяців. Але попри все тут досі залишаються жити близько 4 тисяч людей.

В цих вкрай непростих умовах місцеві мешканці, серед яких чимало літніх людей, продовжують доглядати худобу, саджати городи, прибирати вулиці.

Ринок у Вовчанську після удару окупантів вигорів вщент, та люди знайшли нове місце для торгівлі – віддають городину за безцінь, намагаючись заробити хоч якісь гроші.

"5 гривень. Отака ціна (кілограму будь-яких овочів – УНІАН), нікому купувать. Людей немає, виїхали всі. Я працювала на агрегатному заводі секретарем у директора. А тепер все. Нас розпустили. Нема нічого. У мене теплиці дві було. От розбило одну теплицю. Ну що? Накрили плівкою і знову вирощуємо", – розповідає місце мешканка.

З деяких населених пунктів Вовчанської громади вже вивезли дітей в рамках примусової евакуації. Та люди старшого віку залишати рідний дім навідріз відмовляються.

"Сиплеться все. Побили. Тут отак, отак тряслось, отак. А я сиджу в куточку і думаю: "Боже". … Воно, знаєте, ото, як порох, і оце мені попало на бік якраз", – пригадує 81-річна Валентина Каплій, яку було поранено під час одного з обстрілів і яка втратила онука під час атак РФ.

Під час кожного удару хата Валентини здригається від вибухової хвилі, тож напоготові завжди відра з глиною – аби швидко залатати тріщини.

"Не хочу вже [виїжджати]. 81 рік. Хай убивають. Я вже не хочу. Уже я нічого не боюся", – каже жінка.

Вовчанськ після деокупації

Росіяни окупували місто 24 лютого 2022 року – в перший день повномасштабного вторгнення на територію України. Упродовж довгих місяців окупації тут, як і на інших територіях, куда заходили росіяни, окупанти викрадали, катували, вбивали місцеве населення і представників влади.

12 вересня окупанти остаточно втекли з міста, але з того часу вони припиняли тероризувати населення прикордонного населеного пункту щоденними ударами з мінометів, артилерії і не тільки. Значна частина житлових будинків в місті зруйнована, як і поліклініка, місцевий ринок та інші численні інфраструктурні об’єкти.

Росіяни щодня продовжують вбивати цивільне населення Вовчанська. Минулої доби у місті, за інформацією ОВА, було пошкоджено 4 житлові будинки, зазнав поранення 84-річний чоловік.

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