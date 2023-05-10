На місці події працюють усі екстрені служби.

Російські окупанти з артилерії ударили по мирних мешканцях міста Вовчанськ Харківської області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. "На жаль, внаслідок цього обстрілу загинув цивільний чоловік", - повідомив він.

За попередньою інформацією, під завалами ще може перебувати одна жінка. "На місці працюють усі екстрені служби", - додав Синєгубов.

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Ситуація в Харківській області

Російські окупанти майже щодня обстрілюють населені пункти області. Так, тільки за минулу добу окупанти обстрілювали міста і села Харківського, Чугуївського,Ізюмського та Куп'янського районів області. А ввечері 9 травня ворог завдав удару по Куп'янську ракетами "Іскандер", внаслідок чого були руйнування, поранення отримали троє людей. Жінка 57-років отримала легкі ушкодження, стан 59-річної жінки та 46-річного чоловіка медики оцінили як середньої тяжкості.

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