19 грудня православні християни України відзначають день Святого Миколая.

Головну ялинку Харкова відкриють у день Святого Миколая 19 грудня без урочистостей.

Про це в коментарі Суспільному повідомив речник мерії Юрій Сидоренко.

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Святкову ілюмінацію ввімкнуть о 17:00.

«Ніяких відкриттів, нічого не буде. Не буде урочистих запалювань ялинок, концертів і решти – нічого не буде. Буде у такому напівсвятковому режимі», – пояснив Сидоренко.

На відкриття через пандемію не покличуть й Діда Мороза.

19 грудня православні християни України відзначають день Святого Миколая. Цього дня у всіх містах країни традиційно запалюють новорічні ялинки. Втім, через пандемію коронавірусу від багатьох заходів місцева влада змушена була відмовитися.

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Автор: УНІАН