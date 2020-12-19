Сьогодні православна церква відзначає день пам'яті Миколи Чудотворця.

Сьогодні, 19 грудня, Православна Церква вшановує пам'ять святого Миколая Чудотворця. Діти знаходять подарунки під подушкою подарунки від Миколая, а дорослі моляться святому про здоров'я і благополуччя.

Хто такий Святий Миколай

Микола Чудотворець жив у Візантії і відомий створеними чудесами. Він воскресив моряка, потонулого в штормі, допомагав жебракам, знедоленим, невинно засудженим і сиротам. Також є легенда про те, як Микола допоміг бідному чоловікові з трьома дочками і закинув в їх будинок через вікно три мішечки з золотом.

День святого Миколая - традиції свята

Читайте такожЩо подарувати дитині на День святого Миколая: найкращі ідеї дарунків хлопчикам і дівчаткамУ цей день потрібно сходити до церкви і піднести свічку до ікони Миколи Чудотворця. Біля ікони можна прочитати молитву святому за здоров'я і благополуччя. Також у Миколи просять щасливого шлюбу, здоров'я дітям, хорошої дороги мандрівникам. Незаміжні дівчата просять щасливого шлюбу і хорошого нареченого.

Батьки дарують дітям подарунки від імені Миколая. Подарунок прийнято ховати під подушку вночі.

У день Миколая заведено прощати всі образи, миритися і давати милостиню. Доброю прикметою вважається роздати всі борги - інакше ви будете бідувати весь рік.

У день Миколая дівчата проводили ворожіння і ритуали на пошук судженого. Детальніше про ворожіння - по посиланню.

Що не можна робити на день Миколая

Не можна сваритися і лихословити.

Не можна брати і давати в борг.

Не рекомендується стригти і фарбувати волосся.

Не можна займатися важкою роботою.

Привітання з Днем святого Миколая

Миколай Святий приходить

Щастя в кожен дім приводить.

Хай здійсняться всі бажання,

Мрії всі та сподівання!

Цей Святий творить дива,

Хай радіє дітвора.

Всі нехай будуть здорові,

Життя в мирі та любові!

З Днем Святого Миколая

Від душі поздоровляю.

Побажаю гарних свят,

Див Миколиних в хатах!

Щоб життя було багате

На події, гроші, свята.

Щоб міцним було кохання,

Кожен мав своє зізнання!

Побажаю, щоб Микола

Добрих справ створив довкола.

Та на цілий Новий рік

Всім здоров’я приберіг!

Хай свято чудо принесе,

Під подушку не різку покладе.

Хай Миколай щастя подарує,

Бо саме для цього по світу мандрує.

Хай вся родина здорова буде,

Лиш щастя та радість у дім прибуде.

Хай в цей день сміх лунає,

Всіх від проблем позбавляє.

Свято щастя та добра,

В цей день бажаю вам тепла.

Хай здоров’я Миколай дарує,

Радість в кожній хаті хай панує.

Добрі помисли ви майте,

Діток ввічливості навчайте.

Будьте чемні та багаті,

Плекайте в душі мрії крилаті.

З Днем Святого Миколая!

Зірка щастя хай засяє,

Хай здоров’я подарує

І красу, що всіх чарує!

Буде в домі хай затишно,

Біди пройдуть всі колишні,

Запанують радість й спокій,

Думки будуть лиш високі!

З Днем Святого Миколая

Щирі нині шлю вітання.

Щоб приніс тобі сьогодні

Море радості, кохання.

Щоб цукерки в повній торбі

Під подушкою сховались,

Щоб для тебе всі дороги

У житті цім відкривались.

Вітаю З Днем Святого Миколая. Бажаю, щоб в це свято твоє серце огорнула любов, а твою душу зігріли добрі надії. Нехай близькі будуть поруч, нехай в родині всі будуть здорові, нехай в будинку сяє вогнище благополуччя, нехай у твоєму житті не тільки сьогодні, а кожен день трапляються чудеса.

***

Вітаю з Днем Святого Миколая і бажаю, щоб у твоїй душі завжди панували віра, благочестя, гармонія і надія. Нехай ангели невідступно слідують за тобою, оберігають від бід і допомагають в добрих справах. Нехай це свято наповнить твоє серце щастям і любов'ю. Бажаю здоров'я і сил, радості і наснаги. І нехай Святий Миколай пошле твоїй родині любові і щастя.

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Автор: Катерина Пулатова