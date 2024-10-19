'Вдома': з полону повернувся коханий слідчої з Маріуполя Мар'яни Чечелюк

Сама дівчина повернулася з полону лише цьогоріч, пробувши у російських катівнях понад два роки.

З російського полону повернули коханого слідчої Нацполіції Мар’яни Чечелюк, яка понад два роки провела в російських катівнях. Про це сама дівчина оголосила в Instagram.

Боєць "Азову" Владислав Андріанов повернувся з російського полону вчора, 18 жовтня, внаслідок нового обміну полоненими. Радісну новину про повернення коханого Мар'яна сповістила в Stories, додавши лаконічний підпис:

"Вдома".

Під час полону та після повернення в Україну Мар'яна носила на безіменному пальці правої руки чорну нитку. Дівчина писала, що ця імпровізована обручка "давала сили жити".

Відео дня

Новий обмін полоненими - це треба знати

Як повідомляв УНІАН, Україна повернула з російського полону 95 військовослужбовців.

Серед звільнених з полону нацгвардійці, військові моряки, воїни ЗСУ, прикордонники та представники інших підрозділів Сил безпеки та оборони. Серед звільнених 69 солдатів та сержантів та 26 офіцерів.

Україні вдалося повернути з російського полону правозахисника, співзасновника Центру з прав людини ZMINA Максима Буткевича. Батько чоловіка Олександр Буткевич зазначив, що йому дзвонили з Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та повідомили, що його сина повернули під час обміну військовополоненими. Наразі Буткевич перебуває на території України.

Вас також можуть зацікавити новини: