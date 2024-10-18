До лав ЗСУ Буткевич вступив в березні 2022 року.

Україні вдалося повернути з російського полону правозахисника, співзасновника Центру з прав людини ZMINA Максима Буткевича. Про це виданню повідомив батько чоловіка Олександр Буткевич.

Він зазначив, що йому дзвонили з Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та повідомили, що його сина повернули під час обміну військовополоненими. Наразі Буткевич перебуває на території України.

Своєю чергою російські ЗМІ заявляли, що сьогодні відбувся обмін військовополоненими між РФ та Україною у форматі 95 на 95. Зокрема допомогу у цьому надали Об'єднані Арабські Емірати.

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Що відомо про Олександра Буткевича

У виданні розповіли, що Максим Буткевич присвятив правозахисній діяльності понад 20 років. Також він був співзасновником та координатором проєкту "Без кордонів" та співзасновником і членом правління Центру прав людини ZMINA.

"Протягом багатьох років виступав одним з організаторів та модератором показів і подій міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA. Входив до Громадської ради при Міністерстві внутрішніх справ України", - зазначили у матеріалі.

У виданні нагадали, що до лав ЗСУ Буткевич вступив в березні 2022 року, а до російського полону потрапив у червні 2022 року. Вже 10 березня 2023 року "суд" на тимчасово окупованій території Луганської області призначив військовому 13 років колонії за те, що він начебто, під час перебування у Сіверськодонецьку поранив двох жінок, вистріливши з гранатомета у під'їзд житлового будинку.

"На судовому засіданні правозахисник розповів, що змушений був обмовити себе під погрозами тортур. Російські судді відмовилися долучити до матеріалів справи докази того, що Буткевич узагалі не був на місці ймовірного скоєння злочину. Не взяли до уваги й заяву правозахисників, що він обмовив себе через обіцянки швидкого обміну та погрози тортурами", - додали у матеріалі.

Обмін військовополоненими - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня Україна повернула з російського полону 103 українських військових. Зокрема вдалося повернути захисників Київщини, Донеччини, Маріуполя та "Азовсталі", Луганщини, Запоріжжя, Харківщини. Воїнів ЗСУ, Національної гвардії України, прикордонників, поліцейських.

Також стало відомо, що у День Незалежності України було проведено обмін полоненими, додому з російського полону повернули 115 українських захисників. Зазначається, що з полону визволили воїнів Національної гвардії, Збройних Сил, Військово-морських сил, Державної прикордонної служби.

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